Cayó la deuda del Estado con empresas y proveedores mientras el Gobierno se esfuerza para sostener el superávit fiscal

Luego de que en marzo el crecimiento de la ‘deuda flotante’ del sector público nacional había encendido alarmas por la dinámica del gasto público y las crecientes tensiones que enfrenta el Gobierno para sostener el superávit, los números de abril reflejaron una caída de $4 billones a $2,7 billones al cierre del primer cuatrimestre.

Son cifras informadas por la Tesorería General de la Nación, y surgen de la diferencia entre los gastos devengados de la administración central en diferentes rubros (bienes o servicios) y los que fueron efectivamente pagados por la caja estatal en cada mes.

La dinámica, a la cual han recurrido diferentes gobiernos para acomodar el gasto, había encendido luces amarillas en marzo, con un salto en el monto de $1,97 billones al cierre de febrero a algo más de $4 billones. Y ese crecimiento, que hasta entonces durante la gestión de Milei había representado un modus operandi marginal, amenazaba con poner en jaque el alcance de la motosierra y el ajuste aplicado por la gestión libertaria en su intento por sostener el equilibrio fiscal.

Javier Milei con una motosierra, en campaña.

Las cifras de abril, publicadas hoy, confirman las proyecciones que economistas y analistas de las cuentas públicas habían realizado en las últimas semanas sobre una baja en esta ‘deuda flotante’ acumulada, que habría crecido en marzo por giros pendientes a fondos como el del transporte, que canaliza los subsidios a empresas prestadoras, o a pagos de energía.

En términos concretos, según los números de la Tesorería, esos pasivos pendientes cayeron de los $4,04 billones en marzo ($4.044.758,20 millones), a $2,67 billones en abril ($2.665.505 millones). De esta manera, la ‘deuda flotante’ interrumpió una serie de cuatro meses consecutivos en alza.

Así, la suma de pasivos exigibles de la administración central bajó en abril en términos reales tanto en la comparación interanual frente a igual mes de 2025, como en el acumulado del primer cuatrimestre del año, de acuerdo con las estimaciones del analista Salvador Vitelli, de Romano Group.

En términos concretos, según los números de la Tesorería, esos pasivos pendientes cayeron de los $4,04 billones en marzo ($4.044.758,20 millones), a $2,67 billones en abril ($2.665.505 millones) Daniel Basualdo

“En el monto mes contra mes, la deuda flotante cae 33%, pero si se desestacionaliza, el total cae alrededor de un 20%. El mes pasado se observó un aumento de más del 100% en pesos, pero al desestacionalizar, era alrededor de un 30%. Y estos últimos números ratifican que el crecimiento de marzo estuvo afectado por estacionalidad, que tiende a aflojar en los meses posteriores”, dijo Vitelli.

“No es algo preocupante o que indique que estén camuflando los números fiscales. Si bien en abril el superávit fue algo más acotado, el Gobierno estuvo cancelando deuda. Y si antes estábamos restando del superávit del mes esta deuda, hoy habría que sumarla. No se ve algo gravitante en esta tendencia”, remarcó el analista.

La dinámica creciente de la deuda pública había generado observaciones entre analistas por la dinámica fiscal, la caída en los ingresos y las dificultades para continuar aplicando recortes en el gasto. De hecho, el propio Luis Caputo había advertido semanas atrás, en una entrevista en Economía de Quincho, que “seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”.

En abril cayó el stock de deuda flotante de la administración central. Daniel Basualdo

En abril, los números de ARCA reflejaron una caída del 3,8% de la recaudación impositiva en términos reales (creció 27,2% nominal), en una tendencia que marca nueve meses consecutivos de contracción en el ingreso del fisco vía impuestos.

La dinámica estuvo afectada por caídas reales de impuestos vinculados a la actividad (IVA, impuestos internos, seguridad social), la baja en las alícuotas por retenciones (derechos de exportación) y la caída en la recaudación por derechos de importación por un estancamiento en este factor, también asociado a la actividad económica.

Al mismo tiempo, el Gobierno también anunció que registró en abril un superávit primario de $632.844 millones (antes del pago de intereses de deuda) y celebró cuatro meses consecutivos de resultado positivo en las cuentas públicas. En el acumulado del primer cuatrimestre, el superávit es de alrededor del 0,5% del PBI, según estimaciones oficiales.