Barcelona: son tucumanos, cambiaron la receta y fabrican cuatro millones de empanadas por año

Deconstruyeron las tradicionales empanadas argentinas para convertirlas en un concepto más amplio y, así, expandir el mercado consumidor. Las Muns nacieron hace nueve años en España y este año producirán 4 millones de unidades; cuentan con 26 locales (en unos meses sumarán otra media docena), de los que la mitad son franquiciados. Ya iniciaron el desembarco en Andorra y está todo listo para llegar a Portugal.

Masas de colores y rellenos de autor.

Sus fundadores son tres tucumanos, Mariano Najles, Diego Rojas y Nicolás Mecozzi y cuentan con un socio inversor en la Argentina. Psicólogo de profesión, Najles fue el primero en llegar hace 17 años a Barcelona para él hacer un curso de Administración de Empresas y su entonces novia -ahora esposa- realizar una residencia como médica. “Lo que iba a ser un año se convirtió en cuatro y me picó el bichito del emprendedor -cuenta a LA NACION-. Me lancé con una tienda de alimentación étnica que después vendí”.

Rojas, chef, llegó después y trajo la idea de las empanadas. Charlaban el tema, pero Najles no veía “muy clara” la oportunidad de negocio: “Había argentinos, pero no tanto como ahora; en el país hay muchas variedades y me parecía que era un lío para un mercado chico. Vimos que la clave era abrir el concepto y el mercado”.

Así empezó la deconstrucción: cambiar rellenos, masas y repulgues. En el 2013 abrieron un restaurante, pero rápidamente detectaron que “no iba” porque la gente no repetía el consumo de empanadas tanto como necesitaba el local y prefería comprar para llevar; en 2014 avanzaron con un local take away en una ubicación de mucho paso de gente y más turística. Coincidió con la expansión de las aplicaciones de las plataformas de pedidos de comida.

Siguen sumando locales propios y franquicias.

En el primer local -entre ahorros y un préstamo- invirtieron alrededor de 70.000 euros. “Fuimos cambiando; sumamos los sellos para distinguir las variedades, pensamos un packaging, lindo, fácil de usar y nos orientamos a la comida rápida y no barata -relata Najles-. Fast food no tiene por qué ser ‘chatarra’. Los rellenos son recetas gourmet y las masas de colores”.

La carta fija de Las Muns (nombre que puso un marketinero jugando con la idea de media luna por la forma del producto) incluye 16 sabores; el que más se vende tiene una participación del 10%. Además, rotan siempre unas cuatro innovaciones. Rojas dejó la cocina y se encarga del área de I+D+C (investigación, desarrollo y calidad).

Las propuestas incluyen, por ejemplo, setas con camembert; cebolla caramelizada; tomate seco con provolone; olivada y mozzarella; ternera suave; pollo Thai; espinacas emmental. Por caso, el pollo se cocina ocho horas, las de carne son de Angus certificado, el provolone es de denominación de origen de Italia.

“Le sacamos el apellido a las empanadas-grafica el empresario-. No le pusimos argentinas; apuntamos a avanzar a una categoría más general. El sushi dejó de ser comida japonesa, se sumó a una lista más amplia. Queremos que la empanada sea reconocida como la pizza, que tenga repetición semanal”.

Para acceder a una franquicia de Las Muns la inversión es de entre 80.000 y 90.000 euros en total, “llave en mano” con un retorno estimado a tres años. Najles insiste: “En Europa los negocios son a largo plazo, un horizonte mínimo a cinco años”.

No le preocupa la expansión de negocios de empanadas que hay en España. “Se puede segmentar el mercado; nosotros vamos a uno de calidad y precio medio alto. Todos podemos vivir; Mc Donalds no se preocupa cada vez que abre un Burguer King, todos nos vamos posicionando”.