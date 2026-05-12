Murió el actor Jack Taylor, ícono del cine de terror

Una triste noticia sacudió a los fanáticos del cine. Este martes 12 de mayo se confirmó la muerte del actor estadounidense Jack Taylor, conocido mundialmente por sus trabajos en las películas Conan, el bárbaro (1982), donde actuó junto a Arnold Schwarzenegger; La última puerta (1999), en la cual lo dirigió Roman Polanski, y Necronomicón (1970) de Jesús Franco. Tenía 99 años.

A través de un posteo en sus redes sociales, fue la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España quien confirmó la muerte del aclamado intérprete. “Fallece el actor estadounidense Jack Taylor, establecido en España desde los años sesenta. Participó en películas como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta”, expresaron. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.

Murió el actor Jack Taylor a los 99 años (Foto: X @Academicadecine)

George Brown Randall, más conocido como Jack Taylor, nació el 21 de octubre de 1926 en Oregón, Estados Unidos, y tras pasar parte de su vida en México, donde aprendió español, en la década del sesenta se instaló de manera definitiva en España, donde se convirtió en un referente del cine de terror, de la mano del aclamado director Jesús Franco. Algunos de sus trabajos en conjunto fueron Necronomicón (1968), El conde Drácula (1970), Nightmares comes at night (1970) y Eugenie: Historia de una perversión (1980).

Jack Taylor nació en los Estados Unidos, donde se inició como actor, y en los sesenta se instaló en España, donde se convirtió en un referente del cine de terror (Foto: IMDb)

“Tuve mucha suerte en Los Ángeles: llegué y a las tres semanas ya estaba trabajando. Cuando uno es joven y ambicioso, enseguida quiere hacer algo importante, no quiere esperar cinco o diez años; en Hollywood hay un dicho que dice que te acuestas una noche y te levantas con 65 años. No quería que me pasara a mí”, reveló Taylor en una entrevista con El Correo en 2019 sobre su decisión de irse de los Estados Unidos. “Mi físico no estaba de moda, todos se pensaban que era inglés. No encajaba en los papeles de jovencito tocando la guitarra en Santa Mónica. Pensé que tenía que marcharme a un sitio donde yo fuera distinto. Me hubiera gustado irme a Italia, pero no tenía dinero. Me fui a México, un país que quiero muchísimo”, expresó.

En El conde Drácula fue dirigido por Jesús Franco (Foto: IMDb)

A fines de 2016, Taylor publicó su biografía Cuento lo que me permite su disco duro (Fundación Aisge), en la que, entre otras cosas, contó que fue vecino de Marilyn Monroe —con quien trabajó en El show de Jack Benny—, que compartió camarín con Imperio Argentina y María Conesa y que era confidente de Shelley Winters. Además, destacó la influencia que tuvieron en su vida y su carrera personas como Javier Bardem, John Milius, Milos Forman, Roman Polanski, Joseph Mankiewicz y Jesús Franco, entre otras. En 2019, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao (Fant) lo reconoció con el Premio de Honor por su gran trayectoria.