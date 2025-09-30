Bausili contó por qué las fintech dejaron de operar con el tipo de cambio oficial

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó este martes por qué las billeteras virtuales no pueden vender al dólar oficial luego de un día de gran revuelo en el mercado.

Hoy, billeteras como Cocos Capital confirmaron que el banco a través del cual operaban hasta hoy con el tipo de cambio oficial les cortó la posibilidad de esa operación.

Bausili sostuvo en declaraciones televisivas que se trató de “una interpretación errónea de la normativa”. “Había una operatoria donde entidades no autorizadas realizaban transacciones en el mercado de cambio para personas humanas. Esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central”, señaló en A24.

El presidente de la entidad explicó que las billeteras y ALyC “no son entidades reguladas por el Banco Central”.

El revuelo se generó luego de que Cocos Capital, una de las fintech más importantes del sector, confirmara que había dejado de vender a dólar oficial y que su CEO, Ariel Sbdar dijera que “les pidieron apagar”. Tras la consulta de LA NACION, la empresa aseguró que “el banco proveedor” le solicitó “cortar el servicio de operatoria de dólar oficial” y que permanecería “suspendido hasta nuevo aviso”. La entidad es el BIND Banco Industrial.

Bausili comentó que habían notado que varias billeteras habían empezado a incorporar la operatoria. “Entonces salimos a aclararles que nos parecía errada la interpretación”, detalló.

Ante la consulta de si fue el Banco Central quien le pidió “apagar” las operaciones a Cocos Capital, contestó que la entidad no tuvo diálogo con la fintech: “El Banco Central lidia con sus regulados, que son los bancos y casas de cambio. Entonces, si eso fue un tema entre el banco y Cocos, es un tema entre ellos. Nosotros no hablamos con Cocos hoy”.

nos pidieron apagar — Ariel Sbdar (@arielsbdar) September 30, 2025

El presidente del BCRA también se refirió a las versiones que señalaban que las limitaciones formaban parte de un nuevo cepo. “Esa es una sensibilidad que algunos tratan de plantear en el ambiente. El otro día, cuando sacamos una normativa para frenar el rulo, lo que era un arbitraje nada más y no afectaba a nadie en su capacidad de ahorrar en dólares, también salía un rumor de que se ponía cepo”, expresó.

Sus declaraciones hacen referencia a la nueva medida del Banco Central, que determinó que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán venderlos en el mercado de los tipos de cambio financieros (el MEP y el CCL). El objetivo es cortar el “rulo”, una maniobra de especulación financiera para sacar una ganancia a la brecha cambiaria.

“Desde el día uno, siempre que pudimos y estaban las condiciones dadas, eliminamos restricciones cambiarias. No sumamos ninguna. No hubo ningún cambio en la operación de nadie esta semana. La salida del rulo no es un nuevo cepo, para nada. No afectó en nada la capacidad de ahorrar en dólares”, afirmó.

La suba en la cotización del oficial y el riesgo país

Bausili fue consultado sobre el cierre al alza de los dólares financieros y la suba del riesgo país, que volvió a traspasar la barrera de los 1200 puntos básicos. Para el presidente del Banco Central, se trata de “movimientos de mercados normales”.

“Hay distintos elementos que afectan el funcionamiento en la operatoria de las variables financieras. Hay días que suben, días que bajan; el tipo de cambio se mueve y el riesgo país también. No creo que haya habido un hecho puntual que se pueda identificar con una dinámica u otra”, explicó.

También aseguró que el BCRA no vendió dólares hoy y que “no toca el techo de la banda”. Sobre la situación cambiará después de las elecciones, sostuvo: “Son especulaciones electorales que están intentando montar. No hay ninguna perspectiva de cambio de régimen. El que tenemos es el que está y está bien calibrado y funciona perfectamente”.