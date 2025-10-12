Bienvenidos a la inmigración cero a Estados Unidos

Cada año, desde la década de 1950, han llegado a Estados Unidos más personas de las que se han marchado. Es decir, cada año, hasta posiblemente 2025. La inmigración neta superaba los 2,5 millones anuales al final de la presidencia de Joe Biden; este año, esa cifra podría reducirse a cero, o incluso volverse negativa.

Puede que Donald Trump haya elevado los aranceles a los niveles de la década de 1930 y esté librando una guerra contra la Reserva Federal, pero es posible que la política económica de “Cero Migración en Estados Unidos” sea la más significativa de todas. Impedir la entrada al país de innovadores y trabajadores no solo atenta contra un pilar del éxito de Estados Unidos, sino que lo hace en un momento en que la fuerza laboral nativa está envejeciendo rápidamente.

La administración Trump está implementando su política de cero migración con un vigor impresionante. La frontera de Estados Unidos con México ha sido cerrada de hecho; salvo un puñado de sudafricanos blancos, pocos refugiados reciben asilo. Por lo tanto, muchas menos personas intentan ingresar al país. Los “encuentros” en la frontera mexicana, un indicador de migración ilegal, se han desplomado. Mientras tanto, se le ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que intensifique las redadas de deportación. Y aunque muchos políticos que critican a los extranjeros diferencian entre migrantes poco calificados y altamente calificados, Trump también persigue a los calificados, con planes de cobrar US$100.000 por una visa H1-B, el principal permiso de entrada para migrantes con talento. Los ataques a las universidades estadounidenses están ahuyentando a estudiantes e investigadores extranjeros.

En conjunto, estas políticas representan una revolución en el enfoque estadounidense sobre la inmigración, una revolución que tendrá consecuencias dolorosas. Por ejemplo, cuatro de los siete directores de las empresas tecnológicas de los “Siete Magníficos” nacieron en el extranjero, y tres entraron en Estados Unidos a través de las rutas de estudiantes y trabajadores calificados que la Casa Blanca está vigilando. En el otro extremo del espectro, más de la mitad de los trabajadores agrícolas y una cuarta parte de los constructores en Estados Unidos son migrantes, muchos de ellos llegados ilegalmente.

Una población más pequeña y una fuerza laboral de crecimiento más lento reducirán el tamaño de la economía estadounidense. Esto marca la diferencia: las deudas serán más difíciles de pagar; un ejército numeroso, más difícil de mantener. Sin embargo, lo más preocupante es que la política de Cero Migración en Estados Unidos empobrecerá a sus residentes, tanto nativos como extranjeros, al reducir el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, el PBI per cápita.

Los problemas comenzarán a surgir rápidamente. Muchas industrias dependen de los trabajadores inmigrantes. A medida que los migrantes dejen de llegar o sean deportados, las empresas tendrán dificultades para contratar, dado que el desempleo ya es bajo. Esto se traducirá en interrupciones, menor producción y mayores costos. Las empresas de San Diego, la gran ciudad estadounidense con mayor vínculo con México, se están “preparando para el impacto”, afirma Kenia Zamarripa, de la cámara de comercio local. Algunos informan que los trabajadores, incluso los que residen legalmente en el país, han dejado de presentarse a trabajar cuando el ICE está en la ciudad por temor a ser detenidos.

Trump afirmó en ocasiones que protegerá a las industrias más afectadas, pero es difícil imaginar cómo podría hacerlo sin abandonar por completo sus políticas migratorias. Las medidas represivas anteriores tuvieron un impacto económico considerable, a pesar de ser menos ambiciosas. Según la investigación de Troup Howard, de la Universidad de Utah, y sus coautores, “Comunidades Seguras”, una campaña de deportación que se desarrolló entre 2008 y 2013 elevó los precios de las viviendas nuevas en una quinta parte, al privar de mano de obra a la industria de la construcción. El cierre de fronteras podría tener un impacto mayor, ya que afectará a más personas.

Por lo tanto, la próxima crisis de oferta laboral tendrá implicaciones macroeconómicas. Entre 2022 y 2024, un aumento repentino de la inmigración satisfizo la demanda generada por el estímulo fiscal de la era de la pandemia. El reciente “aterrizaje suave” de Estados Unidos, cuando la inflación bajó sin recesión, habría sido mucho más difícil con las fronteras cerradas. Evgeniya Duzhak, de la sucursal de la Reserva Federal en San Francisco, atribuye aproximadamente una quinta parte de la caída en la tasa de vacantes por desempleo (una medida de la escasez de mano de obra) en 2023 al volumen de recién llegados. Hoy en día, una menor migración podría tener el efecto contrario: impulsar los precios al alza y obligar a la Reserva Federal a mantener una política monetaria más restrictiva de lo que habría hecho en otras circunstancias.

El cierre de fronteras también dificultará la vida de los banqueros centrales que deciden dónde fijar las tasas de interés, así como de cualquier otra persona que observe la economía. El desplome de la migración ha distorsionado los datos estadounidenses, ya que la maquinaria que rastrea la economía está mal equipada para cambios repentinos de población. Las cifras de creación de empleo, ampliamente observadas, se han desplomado, de más de 100.000 al mes a principios de año a aproximadamente 30.000. Estas cifras podrían presagiar una recesión si el crecimiento de la población se mantiene fuerte, o ser completamente insignificantes si la migración neta termina cerca de cero. Reducir demasiado las tasas de interés debido a cifras de empleos débiles que, en realidad, reflejan una caída de la migración en lugar de una caída autosostenida de la demanda agregada, sería un error costoso. También lo sería posponer los recortes de tasas necesarios para evitar cometer ese error.

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal recientemente nombrado por Trump, ha argumentado que el efecto neto de una menor migración será una menor inflación. Esto es inverosímil. El canal en el que se centra es la vivienda. Si bien tiene razón en que un crecimiento poblacional más lento implicará una menor presión alcista sobre los precios de la vivienda, el shock migratorio también impulsará el precio de las viviendas nuevas al incrementar los costos de construcción. Miran tampoco incluye en sus expectativas el impacto de una menor inmigración sobre la inflación en otros sectores.

Estos cambios a corto plazo serán caóticos, desagradables y apenas manejables. Las empresas y los responsables políticos se adaptarán. Sin embargo, el cierre de fronteras también tendrá un efecto más lento. Mucho más dañino, y más difícil de evitar, es el daño a la productividad y la salud fiscal de Estados Unidos.

Los migrantes impulsan la productividad al expandir la fuerza laboral, lo que les permite especializarse tanto a ellos como a los nativos. El trabajo que realizan los migrantes poco calificados, como personal de limpieza, mozos y otros permite que personas de otros sectores de la economía asuman trabajos más calificados. Florence Jaumotte, del FMI, y sus colegas concluyen que un aumento de un punto porcentual en la proporción de migrantes en la población adulta, en última instancia, incrementa el PBI per cápita en un 2% en los países ricos.

Por lo tanto, bloquear la llegada de cualquier tipo de migrante reduce el crecimiento de la productividad. Sin embargo, bloquear la inmigración de personas altamente calificadas es particularmente perjudicial. Aunque los migrantes calificados representan solo el 5% de la fuerza laboral estadounidense, perciben el 10% de los ingresos laborales totales. Según Rebecca Diamond, de la Universidad de Harvard, y coautores, los inmigrantes son responsables de un tercio de la innovación estadounidense, calculada a partir de las patentes, al considerar su impacto en los colaboradores nativos.

Se otorgan alrededor de 130.000 visas H1-B cada año, dos tercios como parte de una lotería disponible para todos los empleadores y el tercio restante a través de una vía para universidades y organismos de investigación. La tarifa de US$100.000 no se aplicaría a las personas que ya residen en el país, lo que atenuaría su efecto, señala Jeremy Neufeld, del grupo de expertos Institute for Progress. Sin embargo, el impacto en la vía de investigación sería brutal: los posdoctorados universitarios rara vez alcanzan los salarios que justificarían una visa de US$100.000, incluso si su trabajo conlleva grandes beneficios económicos. Zornitsa Todorova, del banco Barclays, estima que el cargo por la H1-B reducirá toda la vía de visa en aproximadamente un 30%.

Estados Unidos está cerrando sus fronteras en un momento desafortunado. Sin nuevas llegadas, la población en edad laboral del país estaría disminuyendo. El gasto público supera con creces la recaudación fiscal, en gran parte debido a las demandas del envejecimiento de la población. La ola migratoria de la era Biden reducirá el déficit en US$90.000 millones (0,2 % del PBI) al año durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo encargado de la gestión presupuestaria de Estados Unidos. La oficina prevé que estos migrantes paguen más impuestos federales de lo que el Estado gasta en ellos y que aumenten los impuestos de otros trabajadores al aumentar la productividad. Una menor migración tendrá el efecto contrario.

Trump se benefició de la indignación generada por la inmigración descontrolada bajo el mandato de Biden. Ahora, la opinión ha cambiado: el 79% de los estadounidenses afirma que la inmigración es beneficiosa para el país en su conjunto, la cifra más alta registrada. El problema es que incluso las políticas impopulares de Trump, como los aranceles introducidos durante su primer mandato, suelen persistir. Y, en todo caso, el presidente parece más inclinado a intensificar su impulso hacia una migración neta cero que a frenarla. Incluso si su sucesor reabre las fronteras de Estados Unidos dentro de tres años, se habrá causado un daño enorme.