10 de octubre y 4 de noviembre. Esas son las fechas en las que, a las 17:00, dejarán de cotizar dos peso pesado de la Bolsa porteña: Tenaris y Petrobras. Y, a pesar de que ya no eran parte del índice S&P Merval, ambas compañías fueron una parte importante del panel de líderes porque, durante años, fueron un vehículo que los inversores utilizaron para cubrirse del riesgo argentino.

Ambas empresas ya habían dejado de ser parte del Merval, cuando S&P, administradora del principal índice de Wall Street, acordó con Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) elaborar el índice S&P Merval. Una de las condiciones para permanecer en esa lista era que el domicilio de las compañías fuera en la Argentina. Tenaris, con código postal en Luxemburgo, y Petrobras, en Brasil, quedaron afuera.

Además, la mayoría de los papeles de ambas compañías se intercambiaban en otras bolsas en puntos tan lejanos de Buenos Aires como Milán y Nueva York, por lo que la retirada de la Bolsa local no significa una pérdida significativa de volumen para ninguna de las dos firmas.

La empresa que es parte de grupo Techint, dirigido por Paolo Rocca, retira sus papeles del mercado porteño el 10 de octubre a las 17 Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Ambas decidieron retirar su régimen de oferta pública en la Argentina este año, lo sometieron a la votación de sus accionistas y finalmente a la aprobación de la Comisión Nacional de Valores, el organismo estatal que regula la actividad bursátil. Ahora ya tienen fecha para el punto final, todo antes del fin de 2019.

"Tenaris y Petrobras permitían invertir en la Bolsa de Buenos Aires, pero sin asumir el riesgo argentino. De hecho, si se analiza cómo le fue a la compañía de Grupo Techint y al Merval en 2018, se ve una correlación negativa: al Merval le fue mail y a Tenaris, bien", describe la analista financiera Yanina Zupnik.

Ahora el inversor interesado en comprar papeles de Petrobras o Tenaris puede hacerlo a través de las Cedear (Certificado de Depósito Argentino, una acción o una porción de acción que cotiza en el exterior y se puede adquirir en pesos), explica Gustavo Neffa, de Research for Traders. "Con una cuenta comitente y comprás una acción en pesos. Te atás al dólar y a la evolución de ese papel", explica el analista financiero.

El instrumento creado en 2004 y hundido con la estatización de las AFJP resurgió luego de las restricciones cambiarias impuestas a inicios de septiembre, ya que son un vehículo para obtener dólar "bolsa", es decir, para obtener divisas a través de su venta.

El porqué de las decisiones

A inicios de julio, Petrobras anunció su intención de retirar su régimen de oferta pública del mercado local. En un comunicado enviado a la CNV, la firma detalló que "dada la modernización de los mercados, que facilitó el acceso de los inversionistas a las bolsas internacionales", la "disminución de la relevancia del mercado argentino para la liquidez de las acciones" de la firma y "los costos asociados a la cotización de las acciones en las bolsas de valores", el mantenimiento de la negociación de las acciones en la Argentina ya no era "ventajoso" para la empresa.

La compañía de petróleo brasileña se retira del régimen de oferta pública en la Argentina el 4 de noviembre a las 17

Si bien no hubo explicaciones oficiales de parte de Tenaris, el hecho de que la mayor parte de su cotización pasara por las bolsas de Nueva York, México y Milán dejó una importancia relativa menor para Buenos Aires.

Malas noticias para la Bolsa

Para Neffa, la decisión de Petrobras y Tenaris es parte del "deterioro" del mercado local de los últimos meses. "Hubo buenas noticias hasta mayo de este año, cuando se confirmó la reclasificación de la Argentina como mercado emergente, pero desde las PASO empezaron a aparecer las pálidas. El mercado argentino no es estratégico, y además su tamaño relativo quedó reducido. A las compañías no les gustaría estar expuestas", resume. "Es un hecho más que demuestra que la Bolsa porteña no gravita dentro del concierto de las bolsas mundiales", añade.

Con respecto a lo que sucedió después de la recategorización, el analista apunta que el beneficio fue indirecto y "casi imperceptible", porque los fondos habían tenido casi un año desde el anuncio hasta la confirmación para armarse de posiciones en la Bolsa porteña.

De todos modos, explica Zupnik, los papeles de empresas que ingresaban al índice de Emergentes del MSCI eran los ADR, es decir, el título que respalda el depósito en un banco estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de aquel país y la herramienta necesaria para que las firmas argentinas puedan cotizar en Wall Street.

El escenario electoral

El lunes después de las PASO fue fatal para la Bolsa: se desplomó un 37% luego de un resultado desfavorable para el oficialismo. En una sola jornada, los papeles que cotizan en el mercado local se desvalorizaron un 54,8%.

Dicho de otra manera, la pérdida en capitalización bursátil (la medición que indica cuánto vale una empresa según el número que le atribuye el precio de su acción) de 22 compañías que integran el índice Merval fue de US$18.144 millones en un día.

Para ponerlo en contexto, en 2018 esas mismas compañías perdieron US$34.905 millones (dos veces más), pero en un año entero. Eso significó un descenso del 50,7% en la capitalización desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado.

El lunes poselectoral fue complejo para las grandes compañías que cotizan en la bolsa local: en una sola jornada, se desvalorizaron un 54,8% Fuente: Archivo - Crédito: DyN

¿Y qué viene después de octubre? Si se confirma el resultado de las primarias, favorable para el Frente de Todos, Zupnik proyecta un posible crecimiento de los papeles de las compañías dedicadas al consumo interno, a la obra pública y al sector industrial.

En cambio, no habrá tan buenas noticias para las energéticas (por la posibilidad de que se dejen de ajustar las tarifas) ni para los bancos, por los dichos de Alberto Fernández sobre dejar de pagar los intereses de las Letras de Liquidez (Leliq). "De todos modos, todavía no se sabe cuáles son las medidas de política económica que se tomarán", advierte la analista financiera.