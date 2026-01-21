Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo recuperar archivos y chats

Contrario a lo que muchos creen, WhatsApp no tiene una papelera de reciclaje, pero se pueden recuperar mensajes borrados gracias a las copias de seguridad. Al guardar la información en la nube, el sistema permite restablecer chats y archivos en el teléfono cuando uno lo necesite.

De todas formas, es importante aclarar que no existe la posibilidad de acceder a la “papelera” de WhatsApp, propiamente dicha. Esto se debe a que no se almacena el historial de chats en los servidores de la aplicación. Lo más parecido que se puede encontrar es una copia de seguridad que la app hace en el celular, la cual se almacena en Google Drive en los dispositivos Android y en iCloud para los iPhone.

WhatsApp no tiene una "papelera" propiamente dicha donde recuperar los mensajes y archivos eliminados Cortesía @aarngiri / Unsplash

Para encontrar la copia de seguridad de WhatsApp de Android se debe ingresar a Google Drive. En el menú, se puede ver la opción “Copias de Seguridad” y allí se puede encontrar los elementos que se quieren recuperar, siempre y cuando no se haya actualizado antes este backup. Esto también es una opción para los iPhone, pero a través de iCloud. Para ello, se debe seguir un procedimiento similar al ya mencionado.

Cómo recuperar conversaciones y archivos de la papelera de WhatsApp

De todos modos, es posible recuperar las conversaciones que se borraron de la aplicación y todos los elementos que se encontraban en ellas. A continuación, el paso a paso para restaurar el historial de chats, según el sitio oficial de WhatsApp:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp en el celular.

en el celular. Verificar el número de teléfono y, en caso de tener iPhone, el Apple ID.

Pulsar “Restaurar historial de chats” .

. Para mayor seguridad, es posible que se solicite verificar la identidad del usuario, con el fin de restaurar tus chats. Para ello, la app enviará un código por SMS o llamada si no activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

De ese modo, se podrán recuperar las conversaciones que se perdieron. Cabe recordar que para que funcione este truco es sumamente importante contar con una copia de seguridad actualizada, puesto que se restaurará lo último que se guardó en la nube y se perderán los mensajes posteriores. A su vez, para recuperar los videos, es necesario contar con la opción “Incluir videos” activada.

Cómo vaciar chats en WhatsApp

Mientras algunas personas requieran de recuperar elementos que se eliminaron de WhatsApp, otros buscan maneras de eliminarlos del celular. Esto se debe a que puede que ocupen mucho espacio en la memoria del teléfono, lo que puede afectar el funcionamiento del dispositivo. Como solución a este problema, la aplicación ofrece una forma de vaciar los chats que los usuarios tienen, tanto para Android como para iPhone.

1 Vaciar un chat individual o grupal

En la pestaña Chats , abrir el chat individual o grupal que quieras vaciar.

, abrir el chat individual o grupal que quieras vaciar. Tocar en el ícono con tres puntos o en “ Más” y seleccionar la opción “ Vaciar chat ”.

y seleccionar la opción “ ”. Marcar o desmarcar la casilla “ Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en este chat ”.

”. Hacer click en “Vaciar chat”.

La aplicación WhatsApp permite vaciar los chats para desprenderse de los mensajes Shutterstock

Vaciar todos los chats de una vez

> Ajustes > Chats > Historial de chats . En la pestaña Chats , tocá el ícono.

> > . En la pestaña , tocá el ícono. Tocá Vaciar todos los chats .

. Marca o desmarca la casilla Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en los chats y Eliminar mensajes destacados .

y . Tocá Vaciar chats.

Vale aclarar que este procedimiento no eliminará a ningún usuario de ningún grupo ni las conversaciones que se encuentran en la pestaña “Chats”. Además, estos se pueden recuperar en caso de arrepentirse, siempre y cuando se trate de la copia de seguridad más reciente antes de vaciarlo. Una vez que este se actualiza, se pierde cualquier historial de chat que se haya producido.