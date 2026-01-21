LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 21 de enero

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1500 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 21 de enero?
Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este martes 20 de enero a $1410 para la compra y a $1460 para la venta.

