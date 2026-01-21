en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 21 de enero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1500 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1460 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1410,00Venta$1460,00
Dólar blue
Compra$1480,00Venta$1500,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,0
Dólar CCL
Venta$1491,52
Dólar MEP
Venta$1469,89
Dólar mayorista
Venta$1436,50
Euro
Compra$1625,00Venta$1725,00
Ver dólar oficial histórico
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este martes 20 de enero a $1410 para la compra y a $1460 para la venta.
