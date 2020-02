Cuánto dinero se destina en un mes a mantener un auto

En promedio, un automóvil de gama baja demanda $19.333 mensuales, según la estimación de una consultora; cómo se compara ese costo con el de contratar servicios para trasladarse

2 de febrero de 2020

El auto propio otorga libertad, comodidad y, en muchos casos, cierto estatus. Pero al mismo tiempo representa una erosión para el bolsillo de su propietario mes a mes: los múltiples gastos que implica su mantenimiento llevan a que, en promedio, un vehículo de gama baja insuma mensualmente unos $19.333.

Claro que esta cifra puede variar según el uso, el modelo del auto y la jurisdicción en que se encuentre. Para poder tener una idea aproximada se tomó un ejemplo específico: se trata de un Gol Trend 1.6 (Volkswagen) modelo 2019, que pertenece a una persona que vive en un barrio del oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo utiliza de lunes a viernes para ir a su trabajo ubicado en el microcentro, y que, por lo tanto, recorre 38 kilómetros por día.

El análisis, al que se le hicieron algunos ajustes en el rubro estacionamiento y lavado, fue elaborado por la consultora Focus Market, que tomó los siguientes gastos para llegar a la cifra en cuestión: nafta súper, patente, segundo service (hasta 30.000 kilómetros), matafuego y seguridad, alineación y balanceo, seguro (contra terceros completo), afinación, cambio de agua y aceite, lavadero (dos veces al mes) y cochera (que incluye la de la casa y la del trabajo).

Así, los gastos quedan discriminados de la siguiente manera: $3400 de nafta, $1900 de patente, $1100 del segundo service anual, $187 de matafuego y seguridad, $180 de alineación y balanceo, $3500 de seguro, $250 de afinación, $316 de cambio de agua y aceite, $1000 de lavadero (dos veces al mes, como se indicó) y $7500 de cochera (casa y trabajo, como se señaló antes).

En este caso en particular no está contemplada la verificación técnica vehicular (VTV), porque es un auto nuevo que está exento de esa obligación, pero si se tratara de un vehículo con cinco años de antigüedad habría que sumarle ese ítem, que tiene un costo de $1362. Además, hay que considerar que si en esa verificación se llegara a concluir que hay algo que no está en condiciones, habría que sumar también el gasto que esa reparación demande.

Los gastos anuales de mantenimiento fijo del automóvil fueron divididos por 12 meses obteniendo, de tal manera, los gastos fijos mensuales mencionados. "La mayoría de los que tenemos autos no mensualizamos los gastos, pero si uno divide por 12 lo que se gasta en el año, se ve la suma que hay que desembolsar cada mes", dice Damián Di Pace, director de Focus Market.

El costo de mantenimiento de un auto es muy alto, pero el bolsillo empieza a resentirse desde la propia compra por la alta carga impositiva: 54,8% del valor corresponde a impuestos. "Uno de los aspectos menos considerados para evaluar cuánto nos cuesta tener un auto es el costo de los servicios referentes a estacionamiento, peajes, lavado y mantenimiento o reposición de algunos elementos, como el matafuegos, entre otros. Estos servicios, en forma acumulada, pueden representar hasta el 75% de los costos totales", agrega Di Pace.

Como en tantas áreas de la economía, aquí la inflación también hace de las suyas: este mismo análisis en 2016 (año desde el que Focus Market elabora este análisis) arrojaba un gasto mensual de $7500, es decir que casi se triplicó el costo de mantener el vehículo. El valor del auto tomado como referencia, también se triplicó, porque era de $230.000 en 2016 y actualmente es de $650.000.

Alternativas

¿Y qué pasaría si se optara por no tener auto y usar taxi o Uber, por citar dos opciones posibles? En el caso del taxi, según surge del trabajo de Focus Market, el costo por hacer los mismos kilómetros al mes sería de $23.230. Esta cifra es superior a la de gasto de mantenimiento del auto propio, pero se evita la responsabilidad del manejo, se elimina el riesgo de tener un capital expuesto en la calle y se descartan las multas (todos factores que están fuera del análisis inicial, pero que deben ser tomados en cuenta).

En el caso de Uber, según un análisis elaborado por la propia empresa y tomando como base un recorrido de 38 kilómetros por día, ese servicio tendría un costo de $18.322. "Viajar en Uber es 25% más económico que hacerlo en el vehículo particular", acotan desde esa compañía. A la hora de explicar cómo llegaron a esa suma, en Uber señalan: "El costo de cada de viaje se calcula sobre el precio base ($29), precio de referencia por minuto ($3,40 minutos promedio), precio de referencia por kilómetro ($11,2), 5,5% de tasa de solicitud (aplicada a la totalidad del viaje) y 20% de tarifa dinámica promedio. Se establece sobre la bse de un cálculo que toma un porcentaje de cada ítem".

Para elaborar este cálculo, la empresa también tuvo en cuenta la amortización del vehículo personal. "Tanto para la amortización como para el costo de combustible estamos tomando el consumo del Volkswagen Gol Trend 2019 en ciudad", afirman.

Por último, ¿qué pasaría si en lugar de comprar un auto se invirtiera ese dinero en un plazo fijo? Según se concluye en el análisis de Focus Market, si se colocan $650.000 en un plazo fijo a una tasa de 39% anual, se obtiene un rendimiento de $21.125 por mes. Es decir que no solo se dejarían de gastar los $19.333 de mantenimiento del auto propio, sino que además se obtendrían una ganancia mensual. Eso sí, para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, habría que sacar de ahí $23.230 para el taxi o $18.322 para Uber.

Igualmente, pese a que, desde el punto de vista estrictamente financiero, el auto demanda un gasto mayor, muchos seguirán prefiriéndolo, porque entrega otras comodidades, ofrece mayor libertad y otorga cierto estatus, entre otras cosas.