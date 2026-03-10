Cuánto cobran los supervisores en marzo de 2026

Los supervisores reciben en marzo una suba salarial del 1,5% respecto del mes previo, dado que impacta el último tramo de aumentos correspondiente a la más reciente negociación paritaria.

El salario de marzo de los supervisores Shutterstock

Las trabajadoras de casas particulares, en sus diferentes categorías, reciben además un bono extraordinario, por única vez, que se entregó en febrero y se extiende a marzo, cuyo monto varía de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas.

De esta manera, en marzo hay nuevos valores para los supervisores, que es la categoría más elevada dentro del sector y corresponde a quienes tienen dos o más personas a su cargo y están al frente de la coordinación y el control de las tareas realizadas en una casa particular.

Cuánto cobran los supervisores por hora en marzo de 2026

Para liquidar los salarios de las personas que realizan tareas de supervisión en casas particulares y están contratadas por hora o por jornada, se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Categoría Salarios básicos por hora SUPERVISORES con retiro $4013,30 sin retiro $4382,53

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Cuánto cobran los supervisores por mes en marzo de 2026

En el tercer mes del año, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla publicada por el Upacp:

Categoría Salario mensual SUPERVISORES con retiro $500.649,27 sin retiro $556.024,76

Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

El salario mensual y por hora de las supervisoras Shutterstock

Cómo es el bono para los supervisores en marzo

En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabajo el empleado doméstico:

$8000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.

$11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

Cómo calcular la antigüedad del servicio doméstico

Para poder sacar cuánto le corresponde a la empleada doméstica se deberá calcular el 1 por ciento por cada año trabajado. A los fines del cálculo, se deberá considerar la antigüedad desde el 1° de septiembre de 2020 y se calculará sin efecto retroactivo.

Pasos para dar de alta a una empleada doméstica en AFIP

Esta liquidación es generalizada, lo que quiere decir, que el pago de este dinero adicional abarca a todas las relaciones laborales vigentes del servicio doméstico. Debe estar incluido como un nuevo ítem en los recibos de sueldo para facilitar su identificación.