Bono 2029 de la Argentina: de qué se trata el anuncio del gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó este viernes la reaparición del Estado nacional en la plaza financiera con la oferta de una letra del Tesoro pagadera en dólares y sometida a los tribunales locales. La operación busca recolectar fondos líquidos para cubrir vencimientos de capital pautados para el inicio de 2026 y representa el primer intento de financiamiento voluntario en divisas de la gestión actual tras la compresión del riesgo país a niveles de 634 puntos básicos.

Cuáles son las condiciones y características del nuevo título

La Secretaría de Finanzas detalló las especificaciones técnicas del instrumento denominado Bonar 2029N. Este bono posee una fecha de vencimiento fijada para el 30 de noviembre de 2029 y ofrece un cupón de interés anual del 6,5%. El esquema de pagos contempla intereses semestrales y una amortización íntegra al final del plazo.

Luis Caputo sostuvo que la refinanciación permitirá al Banco Central acumular divisas Rodrigo Néspolo

Una particularidad central de esta licitación radica en su marco jurídico. La emisión se realiza bajo ley local. Los inversores deberán suscribir y recibir los pagos en moneda extranjera, pero los litigios eventuales quedarían bajo la jurisdicción de la justicia argentina. El mercado suele asignar una prima de riesgo mayor a estos activos en comparación con aquellos emitidos bajo tribunales extranjeros, como los de Nueva York.

El equipo económico aprovecha una ventana de oportunidad generada por la baja de tasas de los bonos soberanos tras los resultados electorales de medio término favorables al oficialismo. La intención es testear el apetito inversor por deuda argentina tras casi ocho años sin colocaciones de este tipo. La última emisión internacional del Tesoro data de enero de 2018.

El FMI solicitó recientemente al gobierno fortalecer la posición de reservas netas Soledad Aznarez

El destino de los fondos y la estrategia de reservas

El objetivo financiero de la operación apunta a la administración de pasivos inminentes. El Gobierno utilizará el dinero recaudado para cancelar de forma parcial las obligaciones de capital derivadas de los bonos AL30 y AL29. Estos compromisos tienen fecha de pago el 9 de enero de 2026 y suman un total aproximado de US$4100 millones.

Esta maniobra responde a una lógica de preservación de las arcas del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó recientemente a la Argentina fortalecer su posición de reservas netas. La refinanciación de la deuda permite al organismo monetario retener las divisas que compra en el mercado de cambios en lugar de utilizarlas para desendeudamiento neto.

Los títulos soberanos de Brasil y Chile rinden entre 4,4% y 4,8% para vencimientos en 2029 Freepik - Freepik

El contexto del mercado y la comparación regional

La decisión del Ministerio de Economía se produce en un entorno de reactivación del crédito para emisores argentinos. Diversas compañías del sector energético vinculadas a Vaca Muerta, como YPF, Pampa Energía, Vista, Tecpetrol y Pluspetrol, colocaron más de US$3000 millones en obligaciones negociables durante las últimas semanas. Estas firmas consiguieron tasas cercanas al 8% anual.

Las provincias también se adelantaron al soberano en el regreso a los mercados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió deuda por US$600 millones a una tasa del 7,8% bajo ley de Nueva York. La calificadora Moody’s Local Argentina elevó la nota del distrito porteño a AA+.ar. Córdoba y Santa Fe realizaron movimientos similares con tasas del 9,75% y 8,10% respectivamente.

El rendimiento ofrecido por el Tesoro Nacional del 6,5% intenta ubicarse por debajo del costo de financiamiento validado por el sector privado y las provincias. La comparación con la región muestra todavía una brecha considerable. Países limítrofes como Brasil y Chile pagan tasas de entre 4,4% y 4,8% por bonos con vencimientos similares en 2029. Uruguay se financia al 5,2% a 2031.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.