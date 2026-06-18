Buen día para el riesgo país y las acciones argentinas, pero sufrió una tecnológica

Este jueves hubo optimismo en el mercado argentino, sumado a un contexto internacional que acompañó. El riesgo país dejó su tendencia alcista de las últimas dos ruedas y perforó los 430 puntos.

El riesgo país cedió seis unidades y se ubicó en los 429 puntos básicos (-1,8%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que el indicador elaborado por JP Morgan tuvo valores similares hay que retroceder hasta el 30 de abril de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, que cerró a 430 unidades. De esa forma, se acercó a su mínimo en la gestión de Javier Milei, cuando tocó los 425 puntos el pasado lunes.

Este movimiento fue consecuencia del rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local subieron hasta 0,9% de la mano del AL41D. En tanto, los Globales bajaron hasta 0,5% (GD46D), mientras que el GD46D trepó 1%.

Globant cayó un 11% este martes, mientras que otras acciones argentinas tendieron al alza en Wall Street

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron en territorio positivo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideró el panel BBVA con una suba de 4,1%, seguido por Banco Macro (+3,2%), Loma Negra (+2%) y Edenor (+1,7%). Retrocedieron Telecom (-5,6%), Tenaris (-3,2%) y Ternium (-2,5%).

Lo más llamativo fue la caída de Globant, que fue de 11,2%. No se dio por algún anuncio puntual que haya hecho la empresa, sino que Accenture presentó su último informe de resultados y fue recibido negativamente por los mercados, lo que llevó a que sus papeles se desplomen 18%. Al ser uno de los principales referentes de la industria, arrastró a las compañías de servicios tecnológicos, como ocurrió con IBM (-5%).

El Merval subió 1,3% y cotizó a 3.337.448,40, lo equivalente a US$2216,96 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+1,2%). Los mayores aumentos fueron del sector financiero: BBVA (+4,5%), Banco Macro (+4,4%) y Bolsas y Mercados Argentinos (+3,4%). Retrocedieron Telecom (-3,9%), Transener (-0,9%) e YPF (-0,9%).

El analista Fernando Marull observó que el rendimiento de las acciones y los bonos argentinos refleja las buenas noticias financieras que hubo en el último tiempo. La más reciente fue el acuerdo con el Banco Mundial por un paquete de garantías por US$2000 millones para que la Argentina refinancie pagos de deuda. Esto “gatilló el rebote”, sumado a la compra de reservas constante del Banco Central (BCRA) y la suba de la calificación de deuda argentina. A su vez, hoy hubo un clima global “un poco mejor” a partir del acuerdo entre EE.UU. e Irán para finalizar el conflicto en Medio Oriente.

Fernando Camusso observó que “el mercado no sube por un dato de hoy, sube porque está posicionándose antes del 23 de junio”, que es cuando Morgan Stanley Capital International (MSCI) dará a conocer la calificación de la Argentina. “Si MSCI sube a la Argentina a Mercado de Frontera, se habilitan flujos de fondos del exterior que hoy no pueden tocar activos argentinos por estatutos”, señaló.

Dólar hoy

La cotización del dólar este jueves 18 de junio Shutterstock

Los distintos tipos de cambio tendieron al alza durante la jornada cambiaria de este jueves. El dólar oficial minorista sumó $10 (+0,7%) y cerró a $1470 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio de los bancos rondó $1470,01, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Por su parte, el mayorista cotizó a $1450,62, $9,32 más que su valor de apertura (0,7%). De esa forma, se ubicó un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1788,47.

El dólar MEP sumó $5,43 (+0,4%) y apareció en las pantallas a $1467,06. El contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable y operó a $1506,68.

Por su parte, el dólar blue sumó $10 (+0,7%) y se comercializó en la City porteña a $1485 para la venta. Desde el viernes pasado, acumuló una suba de $35 y se ubicó en el valor más alto desde fines de febrero.