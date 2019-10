Caballos clonados, eSports y microalgas. Emprendedores con el chip del futuro

El secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Río, moderó el panel "Emprender con chip de futuro" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Emprender con chip de futuro". Esa es la consigna que unifica a cuatro emprendedores que montaron proyectos que van desde la generación de réplicas genéticas de caballos de polo a la creación de productos saludables a partir de microalgas y que coincidieron en un panel de Negocios del futuro, un evento organizado hoy por LA NACION en el auditorio del museo Malba.

Carolina Baldi es la doctora en Química que está detrás de AlgaeBio+, una empresa que, según sus propias palabras "desarrolla productos beneficiosos para la salud a través del cultivo de microalgas". A través de sus tecnologías puede, por ejemplo, ofrecer "alimentos nutracéuticos" para complementar naturalmente dietas alimentarias o desarrollar un sustituto natural para el color sintético que hoy se le inocula a la carne de salmón.

"Yo traté desde el inicio de utilizar todo mi conocimiento en algo realmente aplicable. Entendí que no había demasiado tiempo para producir algo que fuera demasiado complejo y me pareció que el negocio de las microalgas podía ser la forma de cumplir el objetivo, porque son organismos que crecen de forma bastante reproducible, hay muchas variables a cambiar para mejorar los cultivos y obtener los productos que uno quiere", contó Baldi.

Por su parte, el biotecnólogo Gabriel Vichera presentó Kheiron Biotech, un emprendimiento del que es fundador y que está dedicado a generar réplicas genéticas de caballos de elite, que se utilizan no solo para jugar al polo sino otros deportes como salto europeo o endurance árabe.

"Hoy tenemos más de 150 clones, pero comenzamos en 2012 con poquitos. Había que difundir primero esta tecnología y muchos pensaban que los clones no iban a servir deportivamente. Hoy está demostrado que sí, porque los principales equipos del mundo juegan con clones", aseguró Vichera.

El emprendedor sostuvo que si bien existe la posibilidad de que en el futuro se aplique un límite de la cantidad de clones que pueden participar de un partido, eso no afectaría el potencial más importante del desarrollo: multiplicar los vientres de caballos de elite.

Kheiron Biotech está avanzando también en la manipulación genética de otras especies al generar nuevos organismos con mejores características productivas o deportivas. "Eso deja de ser solo interesante en equinos y se puede aplicar también, por ejemplo, a bovinos. Ahora estamos editando genéticamente una vaca Angus para que tenga pelo más corto, sufra menos estrés calórico y se pueda empezar a criarlas en climas más tropicales".

Para Vichera el paradigma está cambiando y la ciencia aplicada cada vez es vista con mejores ojos. "Hay más relación entre investigación y empresas y pasó una generación nueva que entiende que el concepto de ciencia tiene que terminar en un producto beneficioso para la gente y no solo en un paper", sostuvo.

En el mismo sentido se manifestó Diego Fernández Slezak, investigador del Conicet y cofundador de Entelai, una empresa que crea herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los médicos en su trabajo. Según explicó, se puede pensar a la inteligencia artificial como aquella que trata de copiar el comportamiento humano, pero también está aquella inteligencia artificial que supera ampliamente el entendimiento humano y puede utilizarse para el análisis de datos, por ejemplo, médicos.

"Yo hace alrededor de 15 años que investigo inteligencia artificial y me dediqué a publicar papers. Mi socio me empujó a llevarlo a la práctica y es un gran desafío, una lógica muy distinta. Llevar esta innovación a los negocios es ahora parte de mi investigación y la publicación no es un papelito sino que puede ser un producto y una venta", apuntó.

Entre los jóvenes emprendedores el más joven fue Tomás Chernoff, CEO en Che3D y CFO en Peek Studios, el primer canal de streaming profesional orientado a eSports y entretenimiento en donde los principales streamers e influencers del entorno generan contenido.

Chernoff explicó que comenzó produciendo productos físicos con impresoras de 3D, pero que luego se dio cuenta que el de los eSports son un mercado mucho más grande que el de las impresoras 3D. "Superan el cine y generan US$150 billones", detalló.

El emprendedor sostuvo que se pasó de un modelo de " black mirror", de una televisión con la que no se puede interactuar, al streaming. "No solo es on demand, sino también con contenido en tiempo real. Un chico en su casa con su compu juega a un videojuego y muestra su rostro y su pantalla y hay miles de otros chicos viendo eso", dijo, y citó el ejemplo de un famoso jugador estadounidense que suele tener más de 100.000 personas mirándolo jugar en tiempo real.

"Esos chicos no están viendo otras cosas y entonces las marcas se acercan a los eSports porque es la forma de llegar a ese segmento al que no pueden llegar", explicó Chernoff. "Arreglan con streamers para mostrar productos. Por eso nosotros pensamos en profesionalizar ese contenido y darle valor. Generamos contenido por streaming para ese público, pero de una forma más organizada", cerró.

El desafío de la transformación digital

¿Cómo encara un banco tradicional la transformación digital? Para Leandro Martínez, gerente de Inteligencia Comercial y Experiencia del Cliente del Banco Provincia, los datos son fundamentales para "maximizar la experiencia". "También pensamos a la tecnología como inclusión: la baja de costos nos permite llegar a más gente y eso es un rol que a nuestro banco le cabe", sostuvo.

Para Martínez la tecnología generó un cambio de relación entre el banco y los usuarios, que valoran cada vez más operar de manera remota. Sin embargo, aseguró que las sucursales físicas no van a desaparecer. "Es el lugar de la cercanía y la confianza y hay algunas operaciones, como la gestión de un crédito hipotecario, en las que todavía es importante el encuentro cara a cara", detalló.

Francisco Scroffa, head of Enel X Argentina y Uruguay, explicó que Enel X es "el bebé" del grupo energético Enel y que apunta "a ser la disrupción desde adentro". "Nuestros clientes cambian y ya no es solo un consumidor de energía: producen, interactúan con la red y necesitan nuevos productos y servicios", explicó Scroffa.

Para el ejecutivo "el futuro es eléctrico y el cliente está en el centro". Aseguró que "no hay duda de que el auto eléctrico va a ser el futuro de la movilidad" y detalló que hacia fin de año tendrán instaladas alrededor de 50 estaciones de recarga en todo el país.

Sin embargo, dijo que no hay que perder vista otro elemento "fundamental y muy usado en América Latina". "El propósito de todo esto es tener un planeta más sustentable y para eso hay que prestarle especial al transporte público", dijo, y contó que la compañía instaló recientemente en Santiago de Chile la flota de colectivos eléctricos más grande fuera de China.

Según el gerente de Negocios Digitales de Natura Latam, Fernando Del Mar, la firma se enfoca en la venta directa y nació como una red social en sí misma. "La tecnología ayuda a fomentar las relaciones que ya existen en el mundo analógico. Tenemos dos millones de emprendedores conectados con 100 millones de clientes", detalló.

"En Natura tenemos hacia el futuro una mirada crítica, enfocada en la transformación. Hay muchas oportunidades de mejora en las relaciones de las consultoras con el consumidor final y nuevas herramientas para el consumidor", dijo, y agregó que para la firma es importante mantener su agenda de temas sociales, culturales y de sustentabilidad.