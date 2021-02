El economista planteó que una parte considerable del gasto se destinó al pago de subsidios al transporte.

El economista Roberto Cachanosky conversó sobre la situación actual de la Argentina en La Nación PM, programa de LN+ dirigido por Eleonora Cole, y auguró un año poco prometedor en base a varios indicadores.

"Cuando vos mirás la inflación del año pasado, estaba primero en un escalón del 1,5% mensual, después se fue al 3% de piso, subió varios escalones y ahora se puso en un piso de 4% mensual. Cuando vos proyectás ese 4% mensual, como es tasa compuesta, se transforma en un 60% anual de proyección de inflación", señaló.

"Si mirás la inflación núcleo, que la da a conocer el INDEC dentro del Índice de Precios al Consumidor. Quita todos lo que son productos que no están controlados por el Estado, como las tarifas de los servicios públicos; los combustibles, que tienen mucho impuesto; algunos productos de mucha variación, como las frutas y verduras. Esa tasa está creciendo al 4,9%. Esto equivale a poco más de un 77% anual de inflación núcleo", continuó.

Tomó en cuenta también los precios de la canasta básica. "El Indec calcula cuánto necesita de alimentos una persona para no desnutrirse y cuánto cuesta esa canasta. Eso define la línea de indigencia. Con $250 por día, vos te alimentás sin desnutrirte, supuestamente. Cuando mirás la canasta básica alimentaria, está subiendo por encima del Índice de Precios al Consumidor. Los alimentos suben por encima del resto de los productos. Y esto es producto de toda la emisión de moneda que hizo el Gobierno durante el año pasado", indicó.

"Todavía no corrigieron las tarifas de los servicios públicos. Cuando tenés las tarifas muy bajas, tenés que compensar la pérdida con subsidios económicos. Si vos mirás en qué gasta el Estado todos los meses, buena parte la gasta en darles subsidios a las empresas de transporte público para que no cobren lo que tienen que cobrar. Esa plata sale de la emisión de moneda", advirtió.

Se refirió también al dólar y el control sobre su precio. "Es una mercadería en que la gente se refugia como reserva de valor. Yo creo que lo están pisando usando toda una serie de artilugios. No están dando a conocer exactamente las herramientas que se usan, pero se intuye que es plata que estaba en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de los jubiladosque están usando para frenar el tipo de cambio. Eso dura un tiempo. Esta historia yo la viví hace 40 años, la vi 3 millones de veces y siempre termina de la misma forma. Del Rodrigazo para acá siempre pasó lo mismo. Al principio lo controlás, la gente está más o menos tranquila, y después se te dispara", puntualizó.

"El oficial se está manteniendo al ritmo de la inflación, aunque atrasado. Eso te puede afectar las exportaciones. En diciembre las exportaciones cayeron un 34% respecto de diciembre del año pasado. País récord en caída de exportaciones en diciembre. Cuando atrasás el tipo de cambio, afectás las exportaciones. ¿Y qué aumentaron? Las importaciones. Van a empezar a faltar dólares", agregó.

"Como están en año electoral, no van a hacer ninguna de las cosas que tienen que hacer porque no les conviene", auguró. "Después podés esperar una inflación anual de tres dígitos. No estamos hablando de hiperinflación, pero, dado el rumbo que estamos llevando, vamos a desembocar en una cosa de ese tipo en algún momento. Y los salarios están creciendo por debajo de la tasa de inflación".

"Están gastando cada vez más plata en planes sociales y hay cada vez más pobres, más indigentes y más desocupados. Y tenés cada vez menos riqueza para poder aplicar impuestos y distribuirlos. Los planes sociales se pueden entender en una situación de emergencia, pero no como una forma de vida. Lo mismo pasa con el empleo público. Las provincias han tomado a mucha gente. Hay mucha gente que vive con el trabajo de pocos", concluyó.

