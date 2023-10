escuchar

CÓRDOBA.- Para las 13 cajas de previsión provinciales no transferidas a la Nación hay un teléfono descompuesto entre la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el ministro y candidato Sergio Massa. Aunque el presupuesto fija que los giros deben seguir la movilidad jubilatoria, en la realidad eso no estaría pasando. En septiembre, por caso, esas transferencias cayeron 6,3% real interanual. El mes pasado, la Anses envió $14.057 millones en total. El proyecto de presupuesto 2024 no actualiza los montos.

Los sistemas jubilatorios que siguen en manos de las provincias son los de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Es un conjunto muy heterogéneo con parámetros muy diversos de edad, años de servicio exigidos, aportes y fórmula de movilidad.

Los gobernadores de esos distritos vienen reclamando desde el año pasado una actualización de los montos que manda Nación y, además, que lo haga en tiempo y forma. Los recursos que no llegan deben ser cubiertos por los Tesoros provinciales. En febrero último, el Consejo Federal de Previsión Social (Cofepres) pidió a la Anses que le informara el “estado de los procesos administrativos y/o presupuestarios” para cumplir con lo ordenado por el presupuesto. No hubo respuesta, indicaron.

Desde el Ministerio de Economía les aseguran a los interlocutores provinciales que “es un tema de Raverta”. En el caso puntual de Córdoba, según información oficial de la jurisdicción, todos los meses la Anses le manda $1072 millones, la misma cifra que un año atrás. Deberían haber sido, según cálculos cordobeses, $4281 millones mensuales entre enero y marzo; $5010 por mes entre abril y junio; $6059 millones entre julio y setiembre, y $7470 millones este mes.

El tema generó un contrapunto en el debate presidencial entre Massa y el gobernador y candidato Juan Schiaretti. Córdoba inició una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la diferencia de cálculos.

En la gestión de Mauricio Macri el acuerdo entre Nación y provincias que no transfirieron los regímenes estableció que, sin exigir “armonización” de los sistemas, la administración central giraría lo mismo que le costaría el sistema si lo tuviera bajo su órbita. Para que el rojo previsional no crezca, debería haber más empleados públicos, lo cual es un contrasentido. Si los gobiernos subnacionales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.

Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente. El economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello, explica que, como los fondos nacionales “no siempre llegan en tiempo y cuantía”, hay un problema a resolver que “no debe descuidarse”.

Desde Analytica, Ricardo Delgado suma que el déficit consolidado del sistema previsional provincial fue de medio punto del PIB el año pasado: “El desfinanciamiento estructural de estas cajas se triplicó en los últimos diez años y, en la actualidad, la Nación sólo cubre algo más del 10%. Existe una enorme disparidad, además, en la relación entre aportantes y beneficiarios, o entre haberes medios. Sin embargo, el haber medio provincial triplica al que paga Anses”.

Nadin Argañaraz, economista del Iaraf, pone la lupa en que los salarios y las jubilaciones reales, al ser una porción “muy importante” del gasto provincial, deben tener un “horizonte lógico y libre de conflictos”, para lo que será clave la decisión que tome Nación en esos ámbitos.