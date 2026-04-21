Cuánto se cobra por la PUAM en mayo de 2026

Los pensionados que mensualmente reciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen en mayo un nuevo ajuste automático, dado por la actualización que toma como referencia el último índice de inflación, y a lo que se suma el bono previsional extraordinario.

El monto de la PUAM para mayo de 2026 NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

En mayo, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) aplica un incremento del 3,38%, en concordancia con el aumento de precios registrado en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.

Cuánto se cobra de PUAM y otras jubilaciones en mayo de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar PUAM $314.539,27 $ 70.000 $384.539,27 PNC (Invalidez/Vejez) $275.221,87 $ 70.000 $345.221,87 Jubilación mínima $393.174,10 $ 70.000 $463.174,1 Jubilación máxima $2.645.689,40 - $2.645.689,40

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, se puede consultar en el sitio oficial de la Anses, una vez que se publica el cronograma del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

La PUAM aumenta en un 3,38% en mayo Ricardo Pristupluk - La Nacion

Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online

Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.

Ingresar en Anses: verificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.

en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto. Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?