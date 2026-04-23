Estafan con criptomonedas a los barcos que quieren transitar el Estrecho de Ormuz

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue escalando y el Estrecho de Ormuz continúa siendo un escenario importante del enfrentamiento. En los últimos días, la agencia Reuters reveló que el lugar se está aprovechando para generar estafas; en concreto, se están enviando mensajes fraudulentos prometiendo un paso seguro a cambio de criptomonedas, aprovechando un anuncio previo del gobierno iraní.

El Estrecho de Ormuz era una vía marítima libre por la que se transportaba alrededor del 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado hasta fines de febrero, momento en que empezó la guerra. Las restricciones para la circulación por el canal han ido creciendo, hasta que finalmente el presidente Donald Trump afirmó que ningún barco puede entrar ni salir por aquel paso estratégico sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Por su parte, Irán acaba de hacer alarde de su poderío en la zona, luego de haber asaltado un enorme buque de carga.

La alerta de estafas en la zona vino de la mano de una empresa griega de gestión de riesgos marítimos. Según advirtió la firma Marisks, varias empresas recibieron mensajes de estafadores que simulaban ser autoridades iraníes y que prometían el paso a buques varados al oeste de la vía marítima a cambio de criptomonedas (bitcoin o ether). La empresa indicó que al menos un barco fue víctima de estas estafas e incluso fue atacado el fin de semana mientras intentaba cruzar el estrecho.

Los cargueros que quieran transitar el Estrecho de Ormuz deben pagar con criptomonedas su derecho paso, pero ya hay estafadores que se hacen pasar por el gobierno iraní - - AFP

“Después de proporcionar los documentos y evaluar su elegibilidad por parte de los Servicios de Seguridad iraníes, podremos determinar la tarifa a ​pagar en ​criptomoneda (BTC o USDT). Solo entonces su ​buque podrá transitar el estrecho sin impedimentos en el momento previamente acordado,” dijo el mensaje fraudulento citado ​por Marisks, según Reuters.

“Estos mensajes concretos son una estafa”, afirmó la empresa, añadiendo que el mensaje no fue enviado por las autoridades iraníes. Este fraude busca sacar rédito de las complicaciones que generó la guerra, la cual ha dejado cientos de barcos y unos 20.000 marineros varados en el Golfo, según detalló Reuters.

Audio of the Indian oil tanker Sanmar Herald pleading with Iranian forces to stop shooting at it in the Strait of Hormuz this morning. pic.twitter.com/7Y5n7Jb7o0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2026

Ya el 18 de abril, cuando Irán abrió brevemente el estrecho a controles, varios barcos intentaron pasar, pero al menos dos de ellos, incluido un petrolero, informaron que embarcaciones iraníes les habían disparado, obligándolos a dar la vuelta, indicó también Reuters. La firma griega afirmó que cree que al menos uno de los buques que intentaron salir del estrecho ese mismo día y que fueron disparados, había sido víctima del fraude por criptomonedas.

En redes, circuló un audio del buque que habría sido una de estas víctimas. En la grabación se escucha que pide que dejen de disparar, indicando a los gritos que “ustedes me dieron autorización para avanzar”.