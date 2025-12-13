Calculadora de aguinaldo 2025: cómo sé cuánto voy a cobrar en diciembre

La llegada de diciembre de 2025 significa para muchos trabajadores argentinos la liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), y ante esta posibilidad emerge la inquietud de cómo saber cuánto se cobrará en diciembre por este concepto.

Este pago, en muchos casos, representa un alivio financiero para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, de cara a los gastos de fin de año.

Los métodos de cálculo para saber cuánto se cobrará de aguinaldo LUIS ROBAYO - AFP

La planificación efectiva de este ingreso adicional requiere, ante todo, un conocimiento exacto de cómo se calcula y cuáles son las fechas establecidas para su acreditación.

Cómo sé cuánto voy a cobrar de aguinaldo en diciembre

Para determinar el monto del aguinaldo correspondiente a la segunda mitad del año, la legislación establece una metodología clara.

El cálculo se basa en el 50% de la mayor remuneración mensual que el trabajador haya percibido entre los meses de julio y diciembre. Esta es la premisa fundamental para aquellos empleados que han completado el semestre de trabajo de manera ininterrumpida.

La ley 23.041 es explícita al respecto, dictaminando que “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”. Esta disposición asegura un marco legal uniforme para la liquidación de este derecho laboral.

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional

En los casos donde el empleado no haya prestado servicios durante el semestre completo, ya sea por una reciente incorporación a la empresa o por una desvinculación antes de la finalización del período, el aguinaldo se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Para calcular esta proporción, se aplica una fórmula específica: se divide el salario del empleado por 12 y el resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si un trabajador alcanzó una remuneración máxima de $100.000 y trabajó seis meses en el semestre, su aguinaldo se calcularía como (100.000 / 12) * 6, lo que arrojaría un monto de $50.000. Este método garantiza una liquidación equitativa y precisa, ajustada a la realidad laboral de cada individuo.

La manera de saber con exactitud cuánto se cobrará de aguinaldo Shutterstock

Cuándo se liquida el aguinaldo de diciembre

En lo que respecta a los plazos de cobro, la normativa también fija fechas límite. Los trabajadores activos en relación de dependencia tienen derecho a recibir la segunda cuota del aguinaldo de diciembre hasta el día 18 de ese mes. Este año, la fecha cae en día jueves, lo que proporciona una referencia clara.

No obstante, la ley contempla un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales para que las empresas completen la liquidación y el pago. Esto implica que la fecha límite máxima para la acreditación del aguinaldo podría extenderse hasta el 24 de diciembre, dependiendo de los tiempos administrativos y bancarios.

Quiénes reciben el aguinaldo de diciembre

Finalmente, es crucial precisar quiénes son los beneficiarios de este derecho y quiénes no. El aguinaldo está dirigido, de forma exclusiva, a los trabajadores en relación de dependencia, así como a los jubilados y pensionados. Por el contrario, quedan excluidos de este beneficio los trabajadores independientes, los monotributistas y aquellas personas que se desempeñan dentro de la economía informal.

