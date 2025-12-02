¿Si soy monotributista cobro el aguinaldo en diciembre 2025?

El pago del aguinaldo en diciembre 2025 activa las consultas habituales sobre el alcance de este beneficio en el sistema productivo argentino. La Ley de Contrato de Trabajo delimita el universo de ciudadanos habilitados para percibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) antes del cierre del calendario anual. Esta distinción normativa separa las obligaciones para con los empleados en relación de dependencia de la situación fiscal de quienes gestionan sus actividades de forma autónoma.

Qué pasa con los monotributistas y el aguinaldo

La inquietud sobre el cobro de este dinero extra surge de manera recurrente entre los pequeños contribuyentes. La respuesta se fundamenta en la naturaleza de la relación laboral. El aguinaldo está dirigido exclusivamente para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. El sistema excluye de este beneficio a los trabajadores independientes y monotributistas.

El sistema de seguridad social excluye del cobro del aguinaldo a los contribuyentes inscriptos en el monotributo Shutterstock

Los inscriptos en el régimen simplificado no poseen un empleador que abone este concepto. Sus ingresos dependen de la facturación propia por servicios prestados o venta de productos. La legislación laboral tampoco contempla el pago del SAC para aquellos trabajadores informales que no se encuentran registrados en el sistema de seguridad social.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025

La normativa indica fechas precisas para la liquidación de la segunda cuota del año. La ley establece que el empleador tiene tiempo para abonar este concepto hasta el 18 de diciembre. Esta jornada coincide este año con un día jueves. La reglamentación contempla cierta flexibilidad operativa para las empresas.

La normativa laboral establece como fecha inicial de pago el jueves 18 de diciembre Andrzej Rostek - Shutterstock

Existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidar el pago. Esta cláusula permite que la acreditación se realice con posterioridad a la fecha estipulada inicialmente. Por esta razón, la fecha límite definitiva es el 24 de diciembre. Este plazo asegura que los trabajadores en actividad dispongan del dinero antes de la celebración de la Navidad.

El calendario para jubilados y pensionados

Los adultos mayores beneficiarios del sistema previsional también perciben el SAC. El esquema de pago para este grupo difiere del sector activo. La Anses organiza el cronograma y los jubilados cobran el aguinaldo en la misma fecha que la prestación principal.

El momento exacto de la acreditación varía según el nivel de ingresos del titular. El pago puede coincidir con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. La distribución se realiza de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los beneficiarios deben consultar el calendario que difunde el organismo previsional al inicio de cada mes para verificar el día asignado.

Los trabajadores informales no registrados no acceden al beneficio del sueldo anual complementario Shutterstock

Cómo se calcula el monto del SAC

El valor del aguinaldo responde a una fórmula específica detallada en la ley 23.041. La norma alcanza a la actividad privada, la Administración Pública Central y descentralizada, así como a las empresas del Estado. El cálculo se realiza sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre.

Se toma como referencia el sueldo más alto percibido por el trabajador en el período de julio a diciembre. Esta cifra incluye todos los conceptos remunerativos que integran el salario habitual. La mitad de ese valor constituye el monto neto a cobrar en concepto de aguinaldo al final del año.

