Aguinaldo proporcional: así se calcula en diciembre 2025

La liquidación de haberes del último mes del año activa el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para el universo laboral registrado y los beneficiarios del sistema previsional. Este ingreso extra requiere una cuenta específica para determinar la cifra exacta en base al desempeño temporal entre julio y diciembre. El Aguinaldo proporcional constituye el mecanismo necesario para aquellos empleados con una permanencia inferior al semestre completo.

Cómo se define el monto a cobrar del aguinaldo

El sistema laboral argentino divide la entrega del beneficio en dos instancias anuales: la primera ocurre durante junio y la segunda tiene lugar en diciembre. Esta suma adicional equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro del semestre. Para el cierre de 2025, se considera el sueldo más alto del período julio-diciembre.

El aguinaldo de diciembre, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro del semestre shutterstock - Shutterstock

La Ley 23.041 regula este derecho y especifica el porcentaje de pago. La normativa alcanza a la actividad privada, la Administración Pública Central y descentralizada, y las empresas estatales. El texto legal establece: “El sueldo anual complementario (...) será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.

¿Cómo calcular el aguinaldo proporcional?

Los empleados con una antigüedad superior a seis meses en su puesto reciben la totalidad del beneficio. El importe se liquida sobre el cálculo del 50% del sueldo más alto del período comprendido entre julio y diciembre. Esta operación resulta directa y no precisa ajustes por tiempo de servicio. El trabajador prestó tareas durante la totalidad del lapso considerado para la liquidación.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

La situación cambia para quienes no completaron el semestre. El empleador debe otorgar un monto acorde al tiempo de servicio. Para determinar la cifra del SAC proporcional, se aplica una ecuación específica. La cuenta consiste en tomar el salario del empleado, dividirlo por los 12 meses del año y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados. El ejemplo numérico ilustra el procedimiento: si el salario base fuera de 100.000 pesos y el tiempo trabajado alcanzara los seis meses, la cuenta sería (100.000 / 12) x 6, con un resultado de 50.000 pesos.

Los plazos límites para cobrar el aguinaldo en diciembre de 2025

La legislación vigente estipula una fecha tope para el depósito de la segunda cuota. La normativa indica el pago hasta el 18 de diciembre, este año la fecha cae día jueves.

La normativa fija el pago del aguinaldo para el jueves 18 de diciembre Andrzej Rostek - Shutterstock

Existe una flexibilidad legal para los empleadores de cuatro días hábiles para concretar la liquidación. Por este motivo, la fecha límite definitiva para el cobro se extiende hasta el 24 de diciembre, jornada previa a la Navidad. Este plazo rige para los trabajadores activos.

El esquema de cobro del aguinaldo para jubilados

Los beneficiarios del sistema previsional también perciben este concepto. Jubilados y pensionados cobran el aguinaldo en la misma fecha que su prestación principal. El calendario varía según el nivel de ingresos y la terminación del Documento Nacional de Identidad.

La fecha de cobro de cada jubilado varía según la terminación del Documento Nacional de Identidad

Los pagos se agrupan en diferentes semanas y coinciden generalmente con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. Anses difunde el cronograma al inicio de cada mes. Los beneficiarios deben consultar esa información oficial para verificar el día exacto de cobro según la prestación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.