Calendario AUH: cuándo cobro la Asignación Universal en noviembre 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación social distribuida mensualmente por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya pueden conocer la fecha de cobro del mes de noviembre a partir del calendario de pagos del anteúltimo mes del año.

En el transcurso del mes, el monto de esta ayuda estatal experimentará un nuevo aumento. Se ajustará en un 2,08%, un porcentaje que se alinea con la inflación del 2,1% registrada durante septiembre. Cabe recordar que, al realizar estos ajustes, se toma los porcentajes de incremento de precios con dos decimales, lo que permite establecer el valor exacto y actualizado de la prestación.

La AUH tiene un aumento del 2,08% en noviembre

Actualmente, esta asistencia social alcanza a cerca de 2,5 millones de familias en todo el territorio nacional, beneficiando a aproximadamente 4,3 millones de menores que cumplen con los requisitos establecidos, dirigidos a madres, padres o tutores que convivan con hijos menores de 18 años.

Cuándo cobro la AUH en noviembre 2025

El organismo previsional ha dado a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en noviembre, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario. Las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Los beneficiarios que deseen consultar su fecha y lugar de cobro pueden hacerlo a través de la página oficial de la Anses. Para ello, deben ingresar a la sección correspondiente, completar el formulario con su número de beneficio o CUIL, y el sistema les informará el período en el que podrán percibir su prestación.

De cuánto es la AUH en noviembre

Los montos de la AUH en noviembre

Con el ajuste aplicado, los titulares de la Asignación Universal por Hijo percibirán los siguientes importes por cada hijo o hija a su cargo:

Asignación Universal por Hijo: $95.737,66.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $311.748,35.

Asignación por Embarazo: $95.737,66.

Es importante recordar que de estos montos, un 20 por ciento es retenido y se abona una vez presentada la Libreta AUH, documento esencial para acreditar la asistencia escolar y los controles sanitarios de los menores.

Cómo presentar la Libreta AUH

El organismo previsional implementó una simplificación en el proceso de presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite ineludible para acceder al porcentaje retenido de la prestación. Los beneficiarios pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo una serie de pasos que buscan facilitar la gestión y evitar desplazamientos innecesarios:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

1 Ingresar a Mi Anses

Utilizar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder a la plataforma en línea.

2 Seleccionar “Libreta AUH”

Dentro de la sección “Hijos”, se debe elegir esta opción. Allí, se podrá consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar la exactitud de todos los datos.

3 Generar formulario

En caso de que se requiera completar alguna de las secciones (educación, salud o vacunación), se debe seleccionar “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

4 Imprimir y completar

Una vez descargado, el formulario debe imprimirse en una sola hoja y con buena calidad. Posteriormente, es necesario llevarlo al centro de salud o a la escuela, según corresponda, para que sea completado y firmado por las autoridades pertinentes.

5 Cargar digitalmente

Finalmente, se debe sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG para su correcta carga en el sistema.

