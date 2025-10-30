Cuál es el monto de las Becas Progresar en noviembre de 2025

Los titulares de Becas Progresar reciben en noviembre el mismo monto que el mes anterior, dado que no hubo actualizaciones de esta prestación y siguen vigentes las cifras desde el último reajuste.

Las Becas Progresar de noviembre de 2025 Unsplash

La Secretaría de Educación distribuye esta ayuda estudiantil por medio de la Anses(Administración Nacional de la Seguridad Social). Como sucede con todas las prestaciones sociales que entrega el organismo previsional, esta se distribuyen según el DNI de los titulares.

Cuál es el monto de Becas Progresar en noviembre 2025

En noviembre los titulares de Becas Progresar reciben $28.000, en aquellas líneas del programa en las que los alumnos deben presentar la documentación que certifica la cursada, debido a que se deposita solo el 80% del monto, y hacia el final del año se habilita el cobro del porcentaje retenido.

En cambio, a los alumnos de la línea Progresar Enfermería les corresponden $35.000.

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente. Según consta en el calendario de la Secretaría de Educación, la única convocatoria vigente corresponde a Progresar Trabajo, que está abierta del 21 de abril al 30 de noviembre.

Cómo es la entrega de Becas Progresar a lo largo del año

Las Becas Progresar otorgan 12 cuotas mensuales de $35.000, que se cobran de la siguiente manera:

Ocho cuotas de $35.000, en la que un 20% será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales.

Dos cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas.

Dos cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias.

La entrega de las Becas Progresar a lo largo del año MARCELO GOMEZ

Cómo tramitar las Becas Progresar 2025

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar. Quienes ingresan por primera vez, deberán crear un usuario nuevo.

Una vez allí, se debe seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.

Cómo cambiar la contraseña para ingresar en Becas Progresar

Finalmente, es necesario completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Para completar parte del proceso será necesario estar registrado en la app Mi Argentina.

Después de completar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación.

Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.