Calendario de Anses: quiénes cobran la AUH este jueves 11 de diciembre

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 2 reciben su prestación este jueves 11 de diciembre, según lo establecido por el calendario de pagos del último mes de 2025. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales habitualmente se hace a lo largo del mes, según el documento de los beneficiarios.

En el último mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 2,34%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran la AUH este jueves 11 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de diciembre 2025 de la Anses.

De cuánto es la AUH en diciembre de 2025

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.

Asignación por Embarazo: $97.993,42.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

La AUH se actualiza en un 2,34%

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital al seguir estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH