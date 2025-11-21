De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

En el último mes del año, la Prestación Alimentar, que también es popularmente conocida como Tarjeta Alimentar, se mantiene igual que el mes previo y no hay actualización del monto para los titulares que reciben mensualmente la prestación destinada a los grupos más vulnerables.

Según la información provista por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, la Prestación Alimentar de este mes es la misma que la de noviembre, esto significa que la Prestación Alimentar va desde los $52.250 hasta los $108.062, según la conformación del grupo familiar.

De esta manera, esta herramienta de asistencia, que está destinada a la compra de alimentos y bebidas para los grupos sociales más postergados, suma un nuevo mes sin cambios, ya que la actualización más reciente se hizo en 2024.

La Prestación Alimentar sirve para costear alimentos y bebidas de la canasta básica alimentaria. En las compras quedan excluidas las bebidas alcohólicas, dado que la finalidad del beneficio es garantizar el acceso a alimentos para niños y adolescentes.

Este beneficio se puede utilizar en comercios y ferias que cuenten con el dispositivo POS, que permite el proceso de transacciones de ventas.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre de 2025

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres o más hijos: $108.062.

¿A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar está destinada a los siguientes grupos de personas:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Cuándo se acredita la Tarjeta Alimentar de diciembre de 2025

La Prestación Alimentar se percibe junto a la prestación social de origen, ya sea la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva. Estas se cobran de acuerdo a la terminación del DNI, en coincidencia con el calendario elaborado por la Anses, para las entregas mensuales.

Cómo obtener la Tarjeta Alimentar

Para cobrar esta prestación social no es necesario realizar ningún trámite específico, ya que se acredita de manera automática luego de que la Anses realiza un cruce de información a partir de los datos del usuario y así evalúa si corresponde o no el otorgamiento de la Prestación Alimentar.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A partir de la modificación en la edad de los hijos de los beneficiarios realizada en octubre del año pasado, la actualización se realiza de manera automática.

La única condición importante es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en el sitio de Anses. Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.