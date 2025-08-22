Calendario de Anses: quiénes cobran la AUH este viernes 22 de agosto

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 9 reciben su prestación este viernes 22 de agosto, según lo establecido por el calendario de pagos del octavo mes de 2025. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales habitualmente se hace a lo largo del mes, según el documento de los beneficiarios.

La AUH se ajusta un 1,62%

En agosto, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran la AUH este viernes 22 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 9.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de agosto 2025 de la Anses.

De cuánto es la AUH en agosto de 2025

En agosto, a los titulares de la AUH les corresponden los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo: $90.348,65.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23.

Asignación por Embarazo: $90.348,65.

Las cifras mencionadas corresponden solamente al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

El monto de agosto para la AUH Archivo

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses informó que los titulares de la AUH ya pueden presentar la Libreta AUH de 2025, a través de un procedimiento sencillo en el sitio oficial del organismo.

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos , seleccionar Libreta AUH , consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

seleccionar consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH