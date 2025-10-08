Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este miércoles 8 de octubre
El organismo previsional distribuye las jubilaciones mínimas, la AUH, y las Pensiones No Contributivas
- 2 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) comienza hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al décimo mes de 2025. Este miércoles 8 de octubre realiza el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, las PNC (Pensiones no Contributivas), la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras prestaciones.
En el décimo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,88%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Quiénes cobran este miércoles 8 de octubre
- Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 0.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de octubre al 10 de noviembre.
Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de octubre 2025 de la Anses.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
Otras noticias de Anses
- 1
Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
- 2
¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional
- 3
Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
- 4
Inflación de septiembre: el IPC en la ciudad fue del 2,2% y acumula un 22,7% en el año