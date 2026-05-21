Lo implementó ARCA: cómo hacer el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la resolución general 5850/2026, implementó el recibo de sueldo digital para trabajadoras de casas particulares. Tras esta disposición, las empleadas ahora tienen la posibilidad de acceder fácilmente a los comprobantes de pago de sus salarios. Si sos empleador, entérate de cómo podés hacerlo sencillamente desde tu casa.

¿Qué cambia con la nueva norma?

A partir de ahora, el empleador, que debe emitir el recibo de sueldo mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, lo pondrá a disposición del trabajador o trabajadora de forma totalmente digital.

El nuevo formato para la confección de recibos incorpora medidas de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental, lo que garantiza la seguridad jurídica, al transformar el documento en un instrumento electrónico formal.

Cómo hacer un recibo de sueldo digital para trabajadoras de casa particulares

1 Ingresá a la plataforma

Ingresá a tu cuenta de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con tu CUIT/CUIL y clave fiscal.

Seleccioná “Personal de Casas Particulares“.

2 Seleccioná al trabajador

En la sección trabajadores a cargo , elegí el perfil de tu empleado.

, elegí el perfil de tu empleado. Hacé clic en “generar tu recibo de sueldo”.

3 Verificá los datos

Controlá que los datos del período, la cantidad de horas trabajadas y el sueldo sean correctos (podés modificarlos si es necesario).

4 Agregá conceptos

Si corresponde, añadí adicionales como viáticos, vacaciones, feriados, horas extras o descuentos.

5 Confirmá y generá el recibo

Presioná el botón “Generar recibo“. El sistema te permitirá descargar el documento en formato PDF.

6 Formato digital

El empleador podrá ver en la sección Pagos y recibos de la columna “fecha de lectura” la fecha en la cual la trabajadora accedió al recibo de sueldo a partir de su ingreso vía el Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal.

de la columna “fecha de lectura” la fecha en la cual la trabajadora accedió al recibo de sueldo a partir de su ingreso vía el Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal. Para la empleada doméstica, podrá visualizar el Recibo de Sueldo Electrónico en su propia cuenta de ARCA, en Mis trabajos , en la opción “Recibos de sueldo”. Al seleccionar el botón “Ver recibo”, el mismo se descargará para compartirlo electrónicamente.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Cuánto cobran las empleadas domésticas en mayo 2026

El personal del servicio doméstico recibe reciben en mayo un aumento salarial del 1,6%, dado por el más reciente acuerdo paritario, que impacta directamente en los haberes para los trabajadores del sector.

Este nuevo acuerdo abarca subas dispuestas del 1,8% para los ingresos de abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.

A su vez, el bono extraordinario que se había pagado en marzo queda incorporado a los salarios en dos tramos: un 50% del monto a partir de los ingresos correspondientes al trabajo de abril, y otro 50% en julio.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en mayo 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3547,45 sin retiro $3805,10

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para mayo de 2026 son los siguientes: