Calendario septiembre: cuándo se paga la PUAM con el nuevo aumento por inflación

Los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden consultar la fecha de cobro de agosto de esta prestación.

La PUAM es una asistencia que brinda la Anses a personas mayores de 65 años que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Este beneficio equivale al 80 por ciento de una jubilación mínima y se actualiza mensualmente según el índice inflacionario.

La PUAM se actualiza en un 1,9% en septiembre (Pixabay/@congerdesign) (Pixabay/@congerdesign)

En septiembre de 2025, los beneficiarios de la PUAM recibirán un monto total de $326.221,74, que incluye el haber mensual y un bono extraordinario. Este mes, la Anses aplica un incremento del 1,90% en las prestaciones, en concordancia con el aumento de precios del 1,9% registrado en julio. Este ajuste afecta no solo a la PUAM, sino también al haber mínimo previsional, las jubilaciones y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Debido a que el monto de la PUAM es inferior al de una jubilación mínima, sus titulares acceden al bono extraordinario de $70.000 en su totalidad. Este bono, que se mantiene sin actualizaciones desde marzo de 2024, se acredita junto con los haberes previsionales. Para quienes perciben salarios previsionales superiores a los montos mínimos, el bono se aplica de manera proporcional, con un límite máximo establecido en $390.277,18.

Cuándo se cobra la PUAM de septiembre

La Anses informó el calendario de pagos para septiembre de 2025. Los beneficiarios de la PUAM, al igual que aquellos que cobran jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos, percibirán sus haberes según la terminación de su DNI en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Los titulares de prestaciones sociales podrán ver el esquema de pagos del mes de septiembre en la página oficial de la Anses Anses

Cuánto cobra un jubilado en septiembre de 2025 con el bono y el ajuste por inflación

Con el incremento del 1,90% y la adición del bono de $70.000, los montos de las principales prestaciones previsionales en septiembre de 2025 son los siguientes:

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Este sistema de actualización busca que los sectores más vulnerables mantengan su poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

