Cambia desde el año que viene la forma de calcular el dólar de referencia

El Banco Central (BCRA) aprobó hoy la nueva metodología de cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación “A” 3500, que entrará en vigor el 1° de enero próximo y determinará su valor.

Ese precio pasará a ser calculado desde la primera jornada hábil del año entrante “por una metodología que se sustenta en operaciones concretas y ponderadas por volumen”, explicó la entidad mediante un comunicado.

— BCRA (@BancoCentral_AR) December 4, 2025

La entidad que conduce Santiago Bausili había llamado un mes atrás a consulta pública para mejorar la determinación de esta variable que se define en cada rueda de negocios media hora antes de su cierre pero en base a los pedidos de cotización.

“Este cambio significativo promueve un entorno financiero más equitativo y transparente, al reemplazar el esquema anterior basado en encuestas de cotizaciones”, justificó el BCRA.

El comunicado del BCRA

Fue antes de recordar que el desarrollo de esta nueva metodología “se llevó a cabo considerando las opiniones de los diferentes sectores del mercado recabadas en la consulta pública lanzada el 5 de noviembre de 2025″.

El TCR se calculará desde el año entrante tomando en cuenta “el promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en A3 Mercados” (anteriormente el BCRA pedía en tres momentos del día que las entidades le coticen y con esos precios lo calculaba).

El mercado esperaba esta redefinición archivo - Shutterstock

Pero sólo considerando “operaciones que se hayan pactado por al menos US$500.000 y se hayan ”concertado por pantalla”. Es decir que quedarán excluidas desde entonces las operaciones realizadas “por pedido de cotización o canalizadas a través de corredores”.

“A favor, el promedio ponderado de montos operados es mejor que la encuesta de precios de operables en determinados momentos de la rueda”, juzgó el economista Gabriel Caamaño, director de consultora Outlier.

“Esta nueva manera de calcularlo contribuye a la transparencia y representatividad del indicador, fortaleciendo la solidez de los datos utilizados por las entidades financieras y los mercados a término domésticos e internacionales”, destacó.

El cambio en la fórmula de cálculo para esta variable clave fue determinado y anunciado a todos los actores del mercado por la Comunicación “A” 8359 aprobada hoy por el directorio del BCRA.

El valor del dólar de referencia “A” 3500 se publica diariamente al cierre de cada jornada y es utilizado por las entidades financieras para la elaboración y presentación de información contable, así como por los mercados para los contratos de dólar futuro o el cálculo de pago de las emisiones de bonos y obligaciones negociables indexadas según la evolución que tenga el tipo de cambio oficial (Dólar Linked).

Es decir, es una variable clave para las determinación de otras cotizaciones de instrumentos de activa negociación en la plaza local.