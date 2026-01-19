Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 a 30 días
Las diferentes entidades bancarias ofrecen un porcentaje específico de ganancias por el dinero depositado en pesos; cuál es el valor exacto que reciben quienes recurran a esta herramienta
Los ahorristas argentinos que decidan constituir un plazo fijo en pesos en cualquiera de las entidades bancarias que operan en el país deben saber con certeza cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 a 30 días, y así conocer el rendimiento de esta herramienta, ya sea a través de la opción digital o en sucursal.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancias que ofrece cada banco para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días, y exhibe una tabla comparativa en la que cada cliente puede corroborar cuál es la tasa más conveniente, según el caso.
Cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 a 30 días
Los argentinos que realicen un depósito en pesos por al menos,30 días, deben saber el valor de referencia que obtienen, dependiendo del porcentaje de ganancias que actualmente ofrece cada entidad.
A continuación figura el listado de los 10 bancos con mayor volumen de plazos fijos y el dinero que se obtiene luego de transcurrido un mes de la constitución del depósito en moneda local.
La tasa de interés, hoy, oscila entre el 21% y el 28%, un valor más bajo de lo que supieron ofrecer los bancos a mediados del año pasado.
- Banco Nación: 26%: ganancias por $21.370
- Banco Santander: 21%: ganancias por $17.260
- Banco Galicia: 22%: ganancias por $18.082
- Banco Provincia: 25%: ganancias por $20.548
- BBVA: 23%: ganancias por $18.904
- Banco Macro: 28%: ganancias por $22.603
- Credicoop: 25%: ganancias por $20.548
- ICBC: 23,5%: ganancias por $19.315
- Banco Ciudad: 21%: ganancias por $16.849
Desde que el BCRA dispuso la desregulación de las tasas mínimas de interés para los depósitos fijos en pesos, el porcentaje de ganancias que obtiene el cliente queda a criterio de cada entidad bancaria.
Cabe recordar que, mientras dure el tiempo prefijado en el plazo fijo, los fondos no pueden retirarse, y esto solo se puede hacer cuando vence el plazo y se vuelve a disponer del dinero invertido.
Otros bancos con tasa de plazo fijo online para no clientes
- Banco BICA S.A.: 30%
- Banco CMF S.A.: 30%
- Banco Comafi Sociedad Anónima: 24%
- Banco de Comercio: 31%
- Banco de Corrientes: 26,5%
- Banco de Córdoba: 29%
- Bando del Chubut: 25%
- Banco del Sol: 26,5%
- Banco Dino S.A: 24%
- Banco Hipotecario: 26,5%
- Banco Julio Sociedad Anónima: 24,5%
- Banco Mariva: 29%
- Banco Masventas S. A.: 22%
- Banco Meridian: 31,5%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21%
- Banco Voii S.A.: 31,5%
- Bibank S.A.:26%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 31,5%
- Reba Compañía Financiera: 29%
De cuánto fue la inflación de diciembre 2025
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes de diciembre 2025 fue del 2,8%, por lo que el año pasado la inflación fue de 31,5%, el registro más bajo en ocho años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).