Cambio de paradigma: el talento prefiere tener un ambiente laboral bueno por sobre la compensación económica

Con la pandemia de Covid-19 en el mercado laboral emergieron nuevas necesidades de parte de los trabajadores como contar con más flexibilidad y disponibilidad. En este sentido, un buen ambiente de trabajo y la disposición de las compañías a aceptar estos cambios pasaron al primer lugar de prioridad del talento y hoy incluso superan en importancia a la compensación económica. Así lo aseguró Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, durante el capítulo 7 del Summit de Recursos Humanos organizado por LA NACION.

“Según lo que estamos viendo el factor blando superó a la compensación. El talento quiere tener un ambiente laboral favorable por encima del dinero. La gente quiere sentirse bien con el trabajo, realizarse y hacerlo de la manera más flexible. Estamos en una etapa de construcción. Sabemos que el cambio va a permanecer”, afirmó en diálogo con Carla Quiroga, periodista de LA NACION y moderadora del panel.

Por otro lado, la ejecutiva dijo que la fuerza laboral está empoderada y agregó que cualquier empresa que quiera ser competitiva tiene que incluir a la diversidad en su negocio: “Ser diverso va a ser que seas más exitoso”.

En este sentido, el head de Recursos Humanos de Ford Argentina, Esteban Sacchi, dijo que hay que mirar hacia afuera de la organización. “Es un mundo cambiante que necesita nuevas formas de abordarlo con ideas que no vas a encontrar en el interior de la compañía muchas veces. Por eso la inclusión es un valor. Tener perfiles diversos enriquece. Mandatoriamente tiene que haber gente que haga preguntas incomodas”, apuntó.

Carla Quiroga (LA NACION) dialoga con Esteban Sacchi (Ford)

Según Sacchi, Ford está en medio de una transformación cultural para ser una compañía más inclusiva. “Anunciamos una inversión de US$580 millones para producir la Ford Ranger y eso nos llevó a una transformación total de la planta de Pacheco. Reclutamos a 500 personas de las cuales 108 son mujeres. Somos una empresa predominantemente masculina que busca ser más diversa y por eso tenemos pasantías para mujeres, personas con discapacidad y proyectos de empleabilidad. Buscamos talento inclusivo e innovador para la transformación que vivimos”, completó.

En tanto, Diego Serantes, director de RRHH de Raízen Argentina, dijo que ellos también viven una transformación por los cambios que se están produciendo en el sector energético.

“El sector de la energía está con una transformación de su matriz. Eso lo sabemos, pero no conocemos la velocidad del cambio, ni los detalles de cómo va a ser y cómo llegará a la región. La transición va a ser, pero no tenemos muchas certezas y tenemos que anticiparnos a escenarios que no conocemos. Eso va a seguir pasando. Hay que abrir el radar de talento para buscarlo donde no lo hacíamos”, describió y puntualizó que buscan expertos para desarrollar y comercializar energía no tradicional y todos los puestos del ecosistema digital para desarrollar productos digitales.

En este punto, Ávila se refirió a la brecha entre la demanda y la oferta de talento y dijo que hay que repensar la educación.

“Hoy nos seguimos formando con el concepto estático de primaria, secundaria y universidad cuando habría que pasar al concepto de formación continua y habilidades blandas. Tenemos que tener un talento que pueda aprender. Hoy las empresas tienen un rol formativo”, detalló.

Por último, consultada por los puestos más demandados dijo que se distribuyen por toda la pirámide. “Hay mayor rotación y por ende mayor esfuerzo de reclutamiento. Para el primer nivel, que serían los trabajadores que salen del secundario, hay dificultades y ni hablar de lo que es STEM (acrónimo en inglés que sirve para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) o puestos nuevos como Big Data o Data Analytics que por ahí hace año y medio no estaban definidos como perfiles”, cerró.