Cambios en el monotributo: las escalas vigentes en febrero 2026

En febrero se aplicaron modificaciones en las escalas del monotributo, por lo cual los contribuyentes deben tomar en cuenta los nuevos montos para saber qué categoría les corresponde y de cuánto es la cuota. Estos cambios se deben a la actualización trimestral, que suele impactar en el segundo mes del año.

ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) elaboró la nueva tabla del esquema impositivo simplificado, por lo que los monotributistas de todo el país ya pueden consultar el detalle de los valores de febrero, con la actualización vigente.

La escala del monotributo se actualizó en febrero Shutterstock

Cómo son las escalas del monotributo en febrero 2026

Las escalas del monotributo correspondientes a febrero 2026 se ordenan según el siguiente esquema:

Categoría A: $10.277.988,13

$10.277.988,13 Categoría B: $15.058.447,71

$15.058.447,71 Categoría C: $21.113.696,52

$21.113.696,52 Categoría D: $26.212.853,42

$26.212.853,42 Categoría E: $30.833.964,37

$30.833.964,37 Categoría F: $38.642.048,36

$38.642.048,36 Categoría G: $46.211.109,37

$46.211.109,37 Categoría H: $70.113.407,33

$70.113.407,33 Categoría I: $78.479.211,62

$78.479.211,62 Categoría J: $89.872.640,30

$89.872.640,30 Categoría K: $108.357.084,05

Cuánto pago de monotributo en febrero 2026

¿Cuánto paga de couta del monotributo cada categoría en febrero? Shutterstock

La confección de las cuotas del monotributo correspondientes a febrero 2026 muestra los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran. De esta manera, aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. A continuación, lo que paga cada categoría del monotributo en el primer mes del año, según ARCA:

Categoría Impuesto Loc./Serv. Impuesto Ventas Aportes SIPA Obra Social Total Loc./Serv. Total Ventas A $4.780,46 $4.780,46 $15.616,17 $21.990,11 $42.386,74 $42.386,74 B $9.082,88 $9.082,88 $17.177,79 $21.990,11 $48.250,78 $48.250,78 C $15.616,17 $14.341,38 $18.895,57 $21.990,11 $56.501,85 $55.227,06 D $25.495,79 $23.742,95 $20.785,13 $26.133,18 $72.414,10 $70.661,26 E $47.804,60 $37.924,98 $22.863,64 $31.869,73 $102.537,97 $92.658,35 F $67.245,13 $49.398,08 $25.150,00 $36.650,19 $129.045,32 $111.198,27 G $122.379,76 $61.189,87 $35.210,00 $39.518,47 $197.108,23 $135.918,34 H $350.567,04 $175.283,51 $49.294,00 $47.485,89 $447.346,93 $272.063,40 I $697.150,35 $278.860,14 $69.011,60 $58.640,31 $824.802,26 $406.512,05 J $836.580,42 $334.632,18 $96.616,24 $65.810,99 $999.007,65 $497.059,41 K $1.171.212,59 $390.404,20 $135.262,74

¿Qué es la recategorización del monotributo y cuándo se hace?

Se trata de una evaluación de parámetros que deben realizar los argentinos que están bajo este régimen para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla. Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.

Este trámite se debe hacer dos veces al año: durante el mes de enero (los monotributistas tuvieron tiempo hasta el 5 de febrero este año) y en julio. Esto se debe a que la actualización de las escalas se hace de forma trimestral en base al acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los seis meses anteriores.

¿Cómo hacer la recategorización del monotributo?

A continuación, el paso a paso para hacer la recategorización del monotributo:

1 Ingresar al sitio de ARCA

Acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al Portal con clave fiscal”. Ingresar el CUIT y la clave fiscal.

2 Iniciar la recategorización

Una vez dentro del Portal de Monotributo, presionar el botón “Recategorizarme” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.

3 Revisar las categorías vigentes

El sistema mostrar la categoría en que se encuentra el monotributista y los topes de cada parámetro de esa categoría. Es aconsejable revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite aseguy asegurarse es la categoría que corresponde. Para eso ha,cé clclicn el botón “Escalas Vigentes”.

Una vez revisadas las escalas, presionar el botón “Continuar Recategorización”.

4 Ingresar datos personales

Se debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de su actividad, por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser “No”, hacer click en “Continuar”. ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado. Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar “No” y luego,“Siguiente”.

Con esta información, el sistema calcula automáticamente la nueva categoría sugerida.

5 Confirmar la recategorización

En el último paso, el sistema mostrará la categoría que le corresponde al monotributista de acuerdo con los datos que aportó.

Se recomienda verificar nuevamente la información antes de aceptar la gestión. Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para corregir los errores. Pero si no hay inconvenientes, apretar en “Confirmar Categoría”.

Finalmente, el sistema informará que el trámite se realizó correctamente y se puede imprimir la nueva credencial de pago. Cabe recordar que el importe correspondiente a la nueva categoría se abonará el mes siguiente a la recategorización.