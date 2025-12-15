Cambios en Telecom: eliminará casi todas sus marcas para priorizar una y espera que le aprueben la fusión

Autoridades de Telecom Argentina anunciaron hoy que, si bien mantendrán su razón social, unificarán todas las marcas de sus productos en Personal, que hasta ahora era solo el nombre del negocio de conectividad.

Actualmente, Telecom ofrece servicios de telefonía móvil y fibra a través de Personal, brinda TV vía Flow y tiene la billetera virtual Personal Pay, la tienda online de Personal, un vertical de negocios de hogares inteligentes y otro de tecnología para empresas.

En tanto, todavía está pendiente la aprobación de la compra de Telefónica, con lo que sumaría más abonados de telefonía e Internet. “Cuando tengamos autorizada la fusión, migraremos la marca. Todo migrará a Personal y devolveremos la marca Movistar. Cuándo no sé, porque no tengo idea de cuándo va a suceder”, dijo Gonzalo Hita, COO de Personal, en el evento de fin de año de la empresa, que sirvió para anunciar la novedad.

Según Hita, la compra de Telefónica es “un hecho” que “ya sucedió”, a pesar de lo cual las compañías se administran de forma independiente. “Hoy tenemos la obligación de mantener las empresas separadas. No podemos migrar clientes, ni intervenir. No sabemos cuando los organismos pueden aprobar (la fusión), pero estamos confiados en que ocurra porque eso nos permitirá una economía de escala que potencie las inversiones”.

Para el ejecutivo, la industria atraviesa un presente desafiante, con períodos evolutivos cada vez más cortos y un tráfico de datos que puede crecer hasta nueve veces para 2033. “Mientras que el capex se vuelve más intensivo, los ingresos están amesetados y aparecen nuevos jugadores. Tenés a las empresas de satélites LEO, como Starlink, además de Mercado Libre, Google, Meta y los hiperescaladores. Frente a todo esto, la visión de Telecom es potenciar la experiencia de los clientes a través de un ecosistema de soluciones relevante”, apuntó.

De acuerdo con los datos que compartió, en 2025, Personal va a terminar con US$3700 millones facturados, una inversión de US$700 millones (que se multiplica por 10 si se toman los últimos ocho años) y 35 millones de conexiones.

Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal, también estuvo presente en el evento

En tanto, Hita anunció que para finales de 2026 habrá 7,1 millones de hogares con FTTH, que van a apagar el cobre y que 5G ya es una realidad. “El 27% de nuestro parque es 5G, el 25% de los teléfonos que vendemos son 5G y el 83% de los clientes con teléfonos aptos ya usan la red 5G. A medida que crezca la cantidad de dispositivos crecerá la cantidad de sitios. El 26% del tráfico ya es 5G”, agregó.

Por otro lado, dijo que Flow perdió 72.000 clientes en 2024, pero en 2025 sumó 85.000 gracias a la integración de dos OTT en el servicio y a la incorporación de ficciones propias y transmisiones de conciertos. En cuanto a Personal Pay, aseguró que tiene dos millones y medio de clientes activos con principalidad, que la empresa empezó a ingresar en el mundo de las smart homes y alarmas, y que la tienda online migró y ahora ofrece otros productos, más allá de celulares.