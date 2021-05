Camioneros: se levantó el bloqueo en Química Oeste, pero continúa el conflicto

Anoche, a las 21, se levantó el bloqueo que había realizado el gremio de Camioneros en la planta de la empresa Química Oeste, del partido de Esteban Echeverría, aunque el conflicto no se resolvió. Hasta ahora hubo una audiencia en la delegación regional del Ministerio de Trabajo de Lomas de Zamora, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 9 de la mañana, cuando habrá otra audiencia.

Ignacio Dos Reis, director de la empresa encargada de proveer materias primas y auxiliares químicos a industrias, denunció que el sindicato que comanda Hugo Moyano, cuyo secretario adjunto es su hijo Pablo, había impedido el normal funcionamiento de la planta, porque exigía que tres de sus empleados dejen de estar encuadrados en Comercio para pasar a ser afiliados de Camioneros.

El gremio de Moyano rechazó esta acusación y señaló que la protesta era para pedir mejores condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores de la planta, que hace un año se prendió fuego.

“Los muchachos no se rindieron, levantaron el bloqueo porque tienen varias denuncias penales que les hicimos”, dijo Dos Reis, a LA NACION. “Ellos dicen que el apriete es por malas condiciones de trabajo porque no pueden decir que quieren cambiar la afiliación de los empleados. No es legítimo lo que están pidiendo. Es una cuestión que tienen que acordar entre los sindicatos, pero la empresa no puede ser rehén de eso”, agregó.

Por su parte, Camioneros indicó que el gremio se puso al frente del reclamo “en base a las irregularidades que tenía Química Oeste”, pero también para pedir “algunas modificaciones de los ítems al convenio 40/89 de Camioneros”.

“La empresa no está cumpliendo con el convenio, porque paga horas extras al 50%, cuando debería ser por el total. Fuimos hablando en varias oportunidades, estuvimos acompañando durante la primera pandemia, pero ahora vemos que la empresa tiene dinero para invertir en propaganda de fútbol, pero no en la seguridad e higiene. Los trabajadores comparten una máscara entre 10 personas, cuando debería haber una para cada uno”, indicó Arévalo Fabián, delegado de Camioneros.

Además, reenvió varias fotos sobre el mal estado de las instalaciones, incluido el de los baños químicos que se alquilaron, luego de que el incendio derrumbara la parte del depósito donde estaban el comedor y los vestuarios.

Fotos de Química Oeste que sacó el gremio Camioneros

“Son fotos preparadas adrede. El incendio de hace más de un año generó que haya que tirar abajo para de las instalaciones para empezar a edificar. La cuarentena nos hizo demorar las reparaciones el año pasado y no pudimos frenar la actividad, porque somos proveedores de insumos esenciales para los sectores de salud, alimentos y energía; somos el primer eslabón de la cadena”, se defendió Dos Reis.

La empresa tiene 60 empleados directos, de los cuales 18 trabajan en la planta de Esteban Echeverría. De total de trabajadores, según indicó Dos Reis, 52 están encuadrados bajo el gremio de Comercio, mientras que los ocho restantes están en Camioneros.

El año pasado, Camioneros bloqueó cinco centros de distribución de Mercado Libre y la planta de garrafas Extragas para exigir que los trabajadores abandonen sus afiliaciones y se unieran a Camioneros. En ese entonces, los gremios a los que les quería quitar afiliados eran el de Carga y Descarga y el de Petróleo y Gas Privado.

Por otro lado, la semana pasada, Camioneros llegó a un acuerdo con el empresario Francisco De Narváez, nuevo dueño de Walmart en la Argentina, para que 500 trabajadores cobren una suma fija de entre $115.000 y un millón de pesos (según su antigüedad), luego de que el gremio bloqueara el complejo de distribución de Moreno por varios días, impidiendo el normal abastecimiento a los supermercados.

Moyano pedía que se despida, indemnice y contrate nuevamente a los trabajadores, argumentando que la compra de la cadena, que se realizó el año pasado, constituía una nueva empresa. Esto le implicaba un costo de $600 millones a la compañía de De Narváez, que finalmente se redujo a poco más de $227 millones, más la afirmación del líder de Camioneros que “no reconoce que sea parte de la indemnización”.

El gremio de Camioneros también busca obtener algún tipo de compensación de parte de los nuevos dueños de la empresa Garbarino. La cadena de electrodomésticos el año pasado fue adquirida por un grupo inversor que lidera el empresario Carlos Rosales. Ahora la intención de Moyano es conseguir un bono similar al que acordó con Walmart.