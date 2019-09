Campo: ¿podrían ingresar al país cerca de US$ 10.000 millones?

El 50% de las exportaciones del país son de granos y aceites.

Gustavo Idígoras, Presidente de la Cámara Argentina de la industria aceitera y Centro de exportadores de cereales, habló con Eleonora Cole en PM, el noticiero central de LN+ y explicó que podrían ingresar al país entre US$ 10.000 millones y US$11.000 millones. Es decir, el doble del desembolso que debía realizar el FMI -US$5400 millones-, según el acuerdo firmado con el Gobierno.

-¿Es real que la liquidación de divisas que podría ingresar a la Argentina es de cerca de US$ 10.000 millones?

-Es importante entender algo porque los últimos días se generó este tema de los US$ 10.000 millones que pareciera que están afuera del país o esperando en un barco a punto de entrar y que por algún capricho de alguno aún no ingresaron. La verdad es que los diez mil surgen de un simple cálculo: Argentina este año tiene una cosecha récord de 145 millones de toneladas, de los cuales 45 nos vamos a comer nosotros transformándolos en carne de cerdo, carne vacuna, leche, etcétera, y cien vamos a exportar al mundo. Ya exportamos la mitad de esa cosecha en trigo, en cebada, en maíz, algo de soja, algo de harina de soja, aceite, etcétera, y nos queda la otra parte de la cosecha, sobre todo nos queda mucha soja. Alrededor de entre 10 y 15 millones de toneladas, y si sumamos lo que nos queda para que el productor venda, nosotros le compremos, carguemos los barcos y le vendamos a los cien mercados que tenemos, eso da la cifra de entre los US$10.000 y US$11.000 millones de dólares que faltan salir a vender al mundo, no es que están disponibles para que ingresen mañana.

-Es decir que no están disponibles y todavía no han ingresado esas divisas.

-Esas divisas dependen de dos factores. El primer factor es que hoy tenemos 80 mil productores que tienen su cosecha, ya la levantaron, la tienen en silo bolsa y están viendo un poco la volatilidad cambiaria. Los productores tienen que tomar la decisión de vendernos a nosotros, nosotros ingresamos las divisas 60 días antes de exportar. Esto es importante también porque la circular del Banco Central habla de cinco días o quince días, no nos afecta porque nosotros prefinanciamos exportaciones en el mercado interno ante la incapacidad del sistema financiero de darnos crédito suficiente para comprar la cosecha. Nosotros tomamos deuda en el exterior, traemos los dólares varios días antes, semanas antes, los ingresamos, con eso compramos, transformamos en peso y le compramos la cosecha a los productores y eso es lo que después exportamos, por lo tanto la circular del Banco Central no tiene efectos concretos sobre nosotros en el término de restringir la cantidad de días para el ingreso de divisas.

-Entonces, estos entre US$ 10.000 y US$ 11.000 millones que vos decís, ¿hoy están en soja?

-Básicamente en soja, algo de maíz. Tenemos muy buen de maíz de segunda que ha tenido un desarrollo fenomenal en esta campaña.

-¿En cuánto tiempo crees vos que esas divisas podrían estar ingresando?

-La verdad es que la campaña agrícola es distinta al año calendario. El año calendario termina en diciembre, para nosotros el año termina en marzo. Es decir que estamos hablando de septiembre a marzo estos US$10.000 u US$11.000 millones de dólares. Ahora, no solo depende de qué va a pasar con la volatilidad cambiaria, por eso es muy importante la estabilidad del tipo de cambio para todos, no solamente para los consumidores argentinos sino también para las exportaciones porque los productores así se animan a vender sobre un precio fijo, testigo, que le da tranquilidad en el mercado, también depende de las condiciones internacionales: quiénes nos compran, qué está pasando en el mundo.

-¿Podría suceder que el productor decida no vender?

-El productor siempre busca refugio, claramente. Así como los ciudadanos buscan refugio en una caja de seguridad cuando hay inseguridad, el productor lo tiene en el campo. Generalmente no tiene una especulación financiera ni nada por el estilo, lo que hace es guardar en el campo el valor físico que tiene, y en este caso la soja es lo más importante porque en términos de precios es lo que tiene más valor. Por lo tanto, el productor va a vender cuando vea una estabilidad cambiaria y por eso para nosotros es la condición sine qua non, por eso siempre hemos colaborado con los gobiernos para tratar de buscar una estabilidad del tipo de cambio. Nuestra participación en el mercado cambiario es alta en términos de volumen mensual y cotidiano, pero eso también va a depender mucho de la decisión que tenga el productor. Por eso la decisión sine qua non para lograr fluir estos US$10.000 millones es que el tipo de cambio no se mueva más.

