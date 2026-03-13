Aftosa: la Argentina accederá a un banco de cepas extrarregionales

La Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en acceder a un servicio de banco de cepas extrarregionales contra la fiebre aftosa, luego de un acuerdo de cooperación público-privada que apunta a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria ante eventuales brotes de la enfermedad. Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la iniciativa permitirá contar con antígenos necesarios para la elaboración de vacunas en caso de una emergencia.

De acuerdo con el organismo, la conformación de un Banco de Antígenos y Vacunas se concretó a partir de la suscripción de la empresa Biogénesis Bagó a un convenio impulsado por la autoridad sanitaria. La medida fue presentada como un avance estratégico para el sistema sanitario nacional y su inserción en el ámbito regional e internacional.

En ese sentido, en el Senasa señalaron que el acuerdo “constituye un hito de cooperación público-privada que fortalece al sistema sanitario argentino junto a su referencia regional y global”. El objetivo central es mejorar la capacidad de prevención y control frente a la eventual introducción de nuevas variantes del virus.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura; María Beatriz Giraudo, presidenta del Senasa; y directivos de la empresa Biogénesis Bagó en la firma del convenio Senasa

El organismo sanitario explicó que la iniciativa permitirá asegurar la disponibilidad de insumos críticos en plazos acotados. Según indicó, el esquema “garantiza, en un plazo mínimo, la disponibilidad de cepas necesarias para adoptar medidas de control apropiadas ante eventuales emergencias”.

Detallaron que el acuerdo se enmarca en la necesidad de anticiparse a riesgos sanitarios vinculados con la circulación de distintas variantes de la enfermedad en otros continentes.

Además, el Senasa recordó que, conforme a la resolución N° 609/2017, su Laboratorio Central cuenta con reconocimiento internacional como centro de referencia para fiebre aftosa ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). En ese contexto, el organismo puede habilitar a otros laboratorios nacionales a contar con reservas de cepas extrarregionales.

La normativa vigente también contempla la posibilidad de elaborar biológicos destinados exclusivamente a la exportación, lo que contribuye al posicionamiento del país en el plano sanitario y comercial.

El alcance de la iniciativa será nacional y abarcará a todas las especies susceptibles al virus de la fiebre aftosa Gza. ESV

En el organismo sanitario precisaron que el funcionamiento del banco no implicará cambios operativos ni demandas adicionales de recursos. En ese sentido, destacaron que “el mantenimiento del Banco no representará para el Senasa una problemática operativa ni necesidades presupuestarias específicas”.

El alcance de la iniciativa será nacional y abarcará a todas las especies susceptibles al virus de la fiebre aftosa. Asimismo, la implementación del acuerdo no requerirá la incorporación de nuevo personal para su funcionamiento.

Otro punto central del convenio establece que la empresa será la responsable de la gestión técnica del sistema. Según se detalló, “la conservación, preservación y mantenimiento del Banco estará a cargo de Biogénesis Bagó y no implicará ningún tipo de erogación presupuestaria para el Senasa”.

La disponibilidad de reservas estratégicas permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. En ese sentido, la firma deberá poner a disposición del organismo sanitario los insumos necesarios cuando se declare una emergencia.

El acuerdo prevé que, en ese escenario, “Biogénesis Bagó deberá poner a disposición del organismo nacional los antígenos de las cepas extra regionales, a partir de los stocks que la empresa mantiene como reserva propia”.