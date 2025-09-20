Agenda: estos son los remates de hacienda que tendrá la Semana Angus

Se conoció la agenda de remates que tendrá la Semana Angus, que se hará entre este lunes y el viernes próximo en el Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas. Vale recordar que la muestra tiene el acompañamiento de Expoagro.

Según informó la organización, los remates televisados se realizarán en el SUM, los físicos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) y aquellos vía streaming en el Arena de Angus. “Todos se podrán seguir en vivo y en directo por expoagro.com.ar”, dijeron.

A continuación, el detalle por día:

Lunes

Sáenz Valiente Bullrich – TV (mañana). Esta consignataria dará inicio a las subastas. Al respecto, Gervasio Sáenz Valiente, presidente de la empresa, expresó: “Estamos en plenas labores de filmación para darle empuje al Angus. Muy contentos de participar”.

Campos y Ganados – TV (tarde). Luego seguirá esta firma. Oscar Subarroca, su propietario, indicó: “Nos llena de orgullo mostrar el trabajo que hacemos con tanta dedicación. Tenemos 3500 cabezas hasta el momento y estamos muy entusiasmados con lo que se viene”.

Martes

9. Remate Madelan – Streaming.

14. Remate Alfredo S. Mondino – TV.

“Vamos a estar con clientes y amigos, con todo el equipo comercial, y saldrán entre 10.000 y 12.000 cabezas a la venta: invernada, terneros, terneras, vientres, marcas líquidas y terneros a término”, dijo Roberto Mondino sobre la subasta de Alfredo S. Mondino.

Se realizaron diversas subastas Angus

Miércoles

Colombo y Magliano – TV. A las 9. Respecto de este remate, Juan Pedro Colombo, director, comentó: “Vamos a estar el miércoles con un remate televisado, con toda hacienda Angus y sus cruzas, entre 5000 y 6000 cabezas. Hay muchas expectativas, en un momento donde la invernada, los vientres y la cría se están vendiendo a buenos valores. Contentos de participar y de recibir a nuestros amigos en nuestro espacio, La Posta”.

Ese día, a las 9, también rematará Monasterio Tattersall en las instalaciones del MAG y a las 14 por streaming.

Alfonso Monasterio expresó: “El 24 de septiembre haremos dos remates. A la mañana, desde el MAG, con entre 1300 y 1500 cabezas de consumo. Por la tarde, vía streaming, remataremos entre 3000 y 4000 cabezas de invernada. Las expectativas son buenas, sobre todo en la invernada, que viene bastante pedida y con valores firmes en todas las categorías”.

Jueves

A las 16, Pedro Noel Irey – TV. Sobre la subasta, Manuel Izcurdia, socio gerente de la consignataria, contó: “Tenemos organizado un remate de Limangus, que es hermano del Angus, desde el predio de la raza”.

Viernes

A las 9. Remate Jauregui Lorda – TV. Este día, esta casa consignataria hará su remate televisado en el Arena Angus, “con un conjunto de hacienda marcas líquidas realmente sobresaliente”, según dijo Atilio Panaccio.