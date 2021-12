Domínguez a los exportadores: “No voy a hacer a puertas cerradas lo que debe hacerse de cara a la sociedad”

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, le respondió, aunque sin nombrarlo, al presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, que en declaraciones radiales había señalado que el funcionario “está desinformado” por criticar al sector exportador.

Ayer, en declaraciones a LED FM, Idígoras dijo: “Me sorprende, me parece está desinformado sobre cómo opera el mercado de granos en la Argentina”. De esa manera, el directivo le contestó a Domínguez que, al referirse el viernes pasado a la fijación de “volúmenes de equilibrio” para las exportaciones de trigo y maíz había señalado que eso surgió de la mesa sectorial “que se institucionalizó para construir las decisiones que les den previsibilidad y confianza a los productores, para que estos no sean rehenes de medidas extemporáneas e intempestivas que solo benefician a las grandes exportadoras”.

Tras la frase de Idígoras, Domínguez retrucó en un acto de entrega de premios del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA).

“Quiero decirles dos cosas, primero, no me falta información. No estoy desinformado. Estoy absolutamente informado y tengo a todos los equipos desde las 7 de la mañana; yo arranco mucho antes de las siete de la mañana y termino el día con toda la información”, dijo Domínguez.

Después agregó: “Yo no voy a hacer a puertas cerradas lo que debe hacerse de cara a la sociedad. Me comprometí a que no voy a cerrar los registros de exportaciones, no voy a cortar en forma intempestiva ni tomar decisiones intempestivas mientras esté al frente del Ministerio, pero a las cosas hay que hablarlas con claridad”.

Y remarcó: “Si cuatro o cinco empresas me hacen una declaración de cuatro o cinco millones de toneladas, ¿qué quieren? ¿que no digamos nada? Estamos en la mitad de la cosecha todavía (de trigo), digan lo que digan hay una anotación récord. En menos de 30 días nos juntamos para hacer el análisis”.

Volúmenes de equilibrio

Vale recordar que, tras la fijación de un volumen de equilibrio de 12,5 millones de toneladas para la exportación de trigo 2021/2022, Agricultura dejó la puerta abierta para que se realice un análisis en la segunda quincena de enero. Podría derivar en un mayor volumen de equilibrio ya que la cosecha superará los 22 millones de toneladas.

“Vine para trabajar y ojalá pueda hacer un bien al país”, dijo. Agregó que las decisiones son “para el bien del conjunto”.

“Estoy dispuesto a que construyamos primero confianza. Puede haber previsibilidad en los negocios si hay confianza entre lo que decimos y lo que hacemos. Podemos darle previsibilidad a los negocios si las cosas son de cara al conjunto de la sociedad”, apuntó.

En otro tramo de su discurso señaló: “No esperen que promueva ni convalide aumento de retenciones”. Remarcó que el productor “no es formador de precios”. Añadió: “Lo digo en privado, lo digo en público. Lo mismo le pido al resto de la dirigencia; que digamos en público lo que decimos en privado. Si logramos eso, todos juntos podremos construir nuestro granito de arena para construir confianza y dar la previsibilidad que la Argentina tiene que dar”.