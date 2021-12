Exportadores de granos al ministro Domínguez: “Está desinformado”

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, criticó al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, por una referencia que había realizado sobre los exportadores.

El viernes pasado, luego que se conociera la fijación de “volúmenes de equilibrio” para las ventas al exterior de trigo y maíz que los exportadores no podrán exceder, Domínguez señaló que los datos sobre los tonelajes (como 12,5 millones de toneladas para exportar en trigo) surgieron de la mesa sectorial “que se institucionalizó para construir las decisiones que les den previsibilidad y confianza a los productores, para que estos no sean rehenes de medidas extemporáneas e intempestivas que solo benefician a las grandes exportadoras”.

Esta última referencia a los exportadores molestó al sector. “Me sorprende, me parece está desinformado sobre cómo opera el mercado de granos en la Argentina”, indicó el presidente de Ciara-CEC a FM LED.

Detalló que hay una gran cantidad de operadores que “compiten todos los días para sacar un camión de maíz; eso le sirve al productor y a todos los eslabones de la cadena”.

En la actividad destacan que hay 34 exportadores que se encuentran compitiendo entre ellos todo el tiempo. Idígoras dio un ejemplo del sector como primer abastecedor de trigo a Indonesia “sin prácticas extemporáneas” en contra de los productores.

Idígoras, por otra parte, negó que las mesas sectoriales de trigo y maíz hubieran solicitado el establecimiento de volúmenes de equilibrio.

“He participado en todas las mesas, de trigo y maíz, porque entiendo que las mesas son el lugar de representación efectiva, no solo de productores, exportadores, sino la industria avícola, porcina, huevos, fideos”, dijo. Apuntó que en esas mesas se demostró que había “mayor capacidad para atender la demanda externa de trigo y maíz”.

Indicó que invitaron a funcionarios a participar de esas mesas, pero remarcó: “Bajo ninguno punto promovieron una resolución”. Sí precisó que se buscó demostrar que había “volumen suficiente para seguir exportando”.

Para el directivo, “no hacía falta” una resolución, sino que “cambiaran” las estimaciones. Agregó que la resolución de los volúmenes de equilibrio tiene un corte del 90%. Es decir, llegado a ese nivel los exportadores deben pasar las operaciones a condiciones de embarque a 30 días con barcos nominados y con la mercadería comprada demostrada.

Opinó que el motivo por el cual el Gobierno recurre a este mecanismo “es un control de precios estricto”. Agregó que los productos del agro están por debajo de la inflación esperada.

“La inflación de este año va a estar superior al 50%. La suba de precios de la harina de trigo fue 34%, la carne de pollo 35%, los aceites por debajo del 30%. Estamos por debajo de los niveles inflacionarios y absorbiendo costos”, dijo.

Idígoras también se refirió al fondo para subsidiar la harina, fideos y pollo que impulsa el Gobierno. “En la práctica es un mecanismo de fideicomiso privado donde pondríamos la plata y habría abastecedores que recibirán”, indicó. Luego aclaró: “Desconocemos las conversaciones que están teniendo”.

Consideró que el Gobierno “debería hablar este tema” ya que, apuntó, desde el sector propusieron mecanismos de financiamiento para que se pueda hacer la compra de materia prima. En rigor, reflexionó que se debe trabajar sobre la demanda por ejemplo con la tarjeta Alimentar.

“Somos un actor de reparto no convocado, no vimos nada formal”, afirmó sobre la no participación de los exportadores en este tema. Señaló que se debería convocar a toda la cadena. “No se discutió en el ámbito de las mesas”, añadió.