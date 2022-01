Emergencia agropecuaria: sin la Mesa de Enlace, Domínguez prometió ayuda para los productores

Sin la presencia de la Mesa de Enlace, en una reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ratificó el compromiso del Gobierno de trabajar en pos de la cadena cárnica y de los productores. Allí, mantuvo un encuentro de más de cuatro horas con los ministros de las provincias agropecuarias y referentes de la industria frigorífica, a quienes había convocado para avanzar en temas como la normativa de troceo, el plan ganadero y los programas de créditos.

Ayer, las entidades del campo habían advertido que no iban a participar de dicha reunión si no se cambiaba el temario de la misma, porque esos temas no representaban las problemáticas que más afectaban y generaban incertidumbre entre los productores.

Tras la extrema sequía que afectó vastas regiones productivas del país, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya ascienden a 340.000 las hectáreas anegadas en el norte de La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba.

“Pretendemos construir un horizonte que le de previsibilidad al productor y a la industria”, sostuvo Domínguez, al abrir el encuentro. Según pudo reconstruir LA NACION, el encuentro tuvo un tinte muy particular pues si bien faltó la pieza fundamental, los dirigentes ruralistas, contó con la presencia de representantes de los exportadores y de las plantas de consumo interno.

“Lamentamos la ausencia de las entidades porque los temas tratados son cuestiones que le interesan a los productores. No se entiende por qué no han venido. Debieron haber dejado de lado las cuestiones políticas y haber participado de la misma. Si bien había una agenda preestablecida se habló de la emergencia agropecuaria que afecta al sector porque las provincias estaban interesadas en que se trate. Además, el ministro estuvo en las zonas afectadas, incluso antes de que las entidades gremiales salgan a pedirlo”, indicaron fuentes cercanas a la cartera.

En este sentido, en la reunión, Domínguez confirmó el pedido a Jefatura de Gabinete de actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria por $10.000 millones, aunque, según comentaron, el piso del mismo rondaría los $4800 millones. Desde 2009 está clavado en $500 millones.

Asimismo, estuvo presente el subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez, quien explicó los lineamientos de la ley de emergencia agropecuaria y detalló el proceso deben realizar las provincias para recibir el acompañamiento del Gobierno. “Con los ministros venimos conversando de que iba a haber soluciones por los temas de emergencia, donde se va a analizar la realidad de cada productor para que tengan las herramientas y puedan seguir trabajando. Los tiempos no deben ser políticos ni burocráticos sino los tiempos de las necesidades de los productores”, señalaron.

Ya dentro del temario, se habló de poner en marcha el sistema de troceo. Con esa cuestión, las provincias fueron más allá y le plantearon a Domínguez que a mediano plazo se implemente un estándar sanitario único y común en todo el país, es decir equiparar a todos los frigoríficos del país. En la actualidad, existen plantas que tienen la autorización para exportar, otras pueden comercializar solo en el ámbito federal y algunas poseen solo la autorización municipal.

Se dieron detalles de los créditos que se otorgarán para poner en movimiento el plan ganadero. “El destino de los $100.000 millones será para aumentar la producción, es decir más terneros y más kilos por animal, y para que la industria frigorífica adecúe sus instalaciones a los nuevos requerimientos del troceo. Los mismos tendrán una bonificación en su tasa de interés de un 7%. Además, algunas provincias ya se comprometieron a aportar más dinero para aumentar la bonificación de las tasas”, comentaron.

Una de ellas es Córdoba, que anunció el aporte de su banco provincial de $3000 millones. Así lo manifestó en la reunión el ministro de Agricultura y Ganadería cordobés, Sergio Busso. Para el funcionario, el encuentro fue bueno porque es el lugar donde las provincias se pueden expresar y plantear su posición para con el sector.

“Plantemos tres cosas: por un lado que no estamos de acuerdo con las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, que las retenciones se deben ir eliminando paulatinamente a cuenta de ganancias, sobre todo que la provincia aporta US$3000 millones que no vuelve nada; es un mal impuesto. Una manera de incentivar a producir y exportar más carne es que se elimine ese 9% que tiene la carne. El tercer punto del que hablé fue de la ley de biocombustibles, planteé que era contradictorio que se impulsen políticas vinculadas al cambio climático y tener leyes involutivas en este sentido”, señaló a LA NACION.

En cuanto a la emergencia agropecuaria, el ministro sostuvo que en Córdoba están realizando, luego de las últimas lluvias y junto con las entidades provinciales del campo, un monitoreo y seguimiento de los cultivos en todas las regiones. “Aunque desconozco los motivos, fue un gran vacío que no estén presentes los representantes de los productores a nivel nacional, es mucho mejor que estén todos los actores”, indicó.

Para el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, el encuentro fue muy positivo. “Domínguez se comprometió a brindar la ayuda y asistencia necesaria a los productores afectados por la sequía y por las inundaciones. Es algo que venimos trabajando bilateralmente con Nación. La emergencia agropecuaria es un tema que genera preocupación en los productores. La reunión sirve porque es una puesta en común con todas las provincias”, sostuvo.

En tanto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, destacó el alcance de la reunión. “Me llevo el compromiso del ministro para trabajar en pos del acompañamiento del sector porque el país crece con el campo. El gran desafío es producir mas carne”, señaló.

Por último, los ministros se comprometieron a trabajar para que avance el proyecto agroindustrial, que entró dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso.