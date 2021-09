“Forma cobarde”: volvieron a romper silobolsas y crece la preocupación por los ataques

En menos de una semana, nuevamente el campo volvió a sufrir ataques a silobolsas en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. El martes pasado, por la madrugada, en un establecimiento ubicado a siete kilómetros de la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, rompieron, de punta a punta, dos bolsones que contenían 200 toneladas de trigo cada uno. El otro hecho sucedió el 30 de agosto último en el partido de Trenque Lauquen cuando al productor Diego Casaretto le abrieron un silobolsa repleto de maíz que tenía en un campo alquilado.

Según el relevamiento que lleva adelante LA NACION, con estos ataques ya suman 231 los silobolsas siniestrados desde el año pasado. En tanto, en lo que va de 2021 el total vandalizado se ubica en 62.

Sobre la ruta 67, que une Coronel Suárez con Pigüé, desde hace un tiempo que el contratista Néstor Hirigoity trabaja a porcentaje con los dueños de un campo, sembrando y cosechando diferentes cultivos. “Los silobolsas se encontraban a unos 300 metros de la ruta, sobre un camino vecinal. Todos los días pasamos por el lugar porque queda camino a la chacra donde guardamos las maquinarias para trabajar y ese lunes estaba todo perfecto”, contó a LA NACION.

Sin embargo, el martes por la mañana bien temprano, cuando los empleados se dirigían a fertilizar a otro campo, alertaron desde la ruta la rotura de los dos silobolsas. Enseguida se pusieron en campaña para recoger la mayor cantidad de cereal porque el tiempo que se avecinaba no era bueno. Ahí nomás avisaron a la patrulla policial. Cuando llegó fue inviable hacer peritajes por la manera que llovía en el campo.

“A pesar de que la lluvia era intensa, queríamos salvar el trigo. Con tractores y acoplados, solo logramos sacar unos 60.000 kilos. Por la lluvia caída se rompieron los caminos y fue imposible seguir trabajando”, indicó.

“Era mucho renegar y preferimos taparlo y dejarlo ahí hasta que mejore el tiempo. Se tapó, pero ahora todo el trigo va a tener que ir a secadora por la humedad que va a tener. Son costos extra que vamos a tener”, añadió.

Es la primera vez que le ocurre una cosa semejante. “En dos oportunidades me pasó pero fueron pequeñas roturas en un campo que estaba pegado a una colonia alemana, donde los chicos de ahí se subían al silo para jugar. Esto fue intencional”, señaló para marcar diferencias.

Con 65 años y 50 trabajando en el campo, el productor indicó que no le queda otra que convivir con estas cosas. “Hoy, en el día de Agricultor, tenemos que estar hablando de esto. Hay mucha gente que vive de la producción agropecuaria. Es una forma cobarde que tienen de defender no sé qué cosa. Es un palo más en la rueda. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar y lo seguiremos haciendo”, señaló.

En el partido bonaerense de Trenque Lauquen al productor Diego Casaretto le rompieron un silobolsa con maíz

Desde 2003 que Diego Casaretto vive en Trenque Lauquen. Sin una hectárea de campo propia, igualmente decidió dedicarse a la producción agropecuaria. Desde ese entonces que con un socio alquila un campo a unos 20 kilómetros del pueblo.

Como todos los días, bien temprano el 30 de agosto pasado comenzó su recorrida habitual por los lotes sembrados. Como anunciaban lluvia pronto, a las tres y media de la tarde, antes de pegar la vuelta, pasó a ver el estado de los silobolsas que tenía cerca de un camino vecinal: “Todo estaba en perfecto estado”.

El lunes 30 de agosto pasado, por la tarde en un campo ubicado a 20 kilométros de Trenque Lauquen rompieron un silobolsa de maiz

No habían pasado dos horas cuando el llamado de un vecino lo alertó que el bolsón de maíz estaba abierto “como con una cuchilla”. Indicó: “Fue al boleo. Es el daño por el daño mismo. Por un par de horas no los encontré yo en el campo. No sé que hubiese pasado”.

Tras el hecho, con palas y chimangos, entre cinco personas lograron cargar en camiones y recuperar casi la totalidad del maíz. No obstante, su impotencia y bronca por el ataque ocurrido es enorme.

#InseguridadRural Lamentamos informar que a los hechos ocurridos en distintos establecimientos de la zona, se suman en nuestro partido roturas de silobolsa. pic.twitter.com/Wis6J9fbN6 — La Rural de Trenque Lauquen. CARBAP. CRA. (@laruraltl) September 1, 2021

“Es la primera vez que nos pasa y parece que nos tenemos que poner contentos por eso. A veces uno dice fue una desgracia con suerte porque no tuvimos grandes pérdidas pero no es así: es una desgracia y no hay suerte de nada. No está bueno que estas cosas pasen a ser normales y nos acostumbremos a convivir como si nada con estos delitos. Queremos que jueces, fiscales y la policía actúen y se comprometan para que esto no se convierta en algo normal”, reclamó.

Por último, reflexionó: “Ven a la gente que trabaja en el campo como rica. Están totalmente equivocados, yo no tengo una hectárea de campo propia para producir, tengo que salir alquilar con todos los riesgos que eso implica y ahora encima nos atacan a lo que trabajamos con tanto esfuerzo”.