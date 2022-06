Fuerte rechazo del campo a una empresa estatal para el mercado de granos: “Esta gente lo que toca arruina”

En el campo generó una fuerte preocupación y rechazo la posibilidad que dejó abierta el presidente Alberto Fernández de “tener una empresa del Estado” que ordene el sector alimentario como YPF para los hidrocarburos. Además, causó malestar que el jefe de Estado considerara la posibilidad, luego que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pidiera el expediente del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, de una nueva intervención.

En una entrevista con Página 12, y tras una consulta sobre si era posible pensar en una empresa pública de alimentos, el jefe de Estado señalo: “A mí me parece que la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales. Les doy un ejemplo: el gas en boca de pozo lo estamos pagando 3,40 u$s (el millon de btu), y en Estados Unidos está a 6,50. Eso es el resultado, en gran medida, de que esté YPF en manos del Estado. Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor. Ahora, nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas . No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”.

Además, en relación con la cerealera Vicentin, y después que la Corte de Santa Fe interviniera en el concurso y le pidiera el expediente al juez Fabián Lorenzini, Fernández indicó: “En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown [opción que puede solicitar un acreedor], yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de “expropiemos empresas de cualquier modo” porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.

Ante una consulta de LA NACION, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló: “La verdad que es muy preocupante porque esta gente, con su ideología, lo que toca arruina. Pensar en que se puedan meter a domesticar el mercado de cereales y oleaginosas a través de una empresa estatal lo primero que me hizo pensar es en YPF, en cómo han estropeado una empresa y hoy estamos padeciendo justamente esa ineficiencia en la falta de combustible”.

“No quisiera pensar que ese ejemplo pudiera trasladarse a la producción de alimentos. Es enormemente preocupante”, dijo. Añadió que otra vez se pone “en tela de juicio la propiedad privada”.

Walter Malfatto, presidente de la filial Bragado de Federación Agraria Argentina (FAA) y referente del Grupo Independencia de autoconvocados que organizó el tractorazo del 23 de abril pasado, opinó que “este Gobierno no puede conducir ni un triciclo”. Dijo: “Qué se van a meter de vuelta con Vicentin si este gobierno no puede manejar nada; lamentablemente todo lo que toca lo hace un desastre”.

En este contexto, Raúl Víctores, integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, criticó duramente al presidente Alberto Fernández. “No sorprende nada los dichos de este personaje nefasto, un personaje de una alta dosis de incontinencia verbal malintencionada porque para eso realmente es hábil”, expresó.

Planteó que el mandatario pone en agenda este tema “en este momento en donde la energía no existe y donde tienen un problema muy serio en cuanto está al borde de explotar este país económicamente hablando”. Añadió: “Inventan esta cuestión para cambiar el eje de la discusión. Lo de Vicentin siempre lo quisieron estos muchachos”.

Víctores fustigó al Gobierno: “No son creíbles absolutamente para nada y son unos ineptos. Lo único que sirven es para quedarse con lo ajeno, nada más”.

En tanto, Ariel Bianchi, autoconvocado de Guerrico, remarcó que si hay una intervención sobre el mercado de granos esta significaría una “destrucción” del mismo.

“Lamentablemente este gobierno se dedica a romper todo lo que funciona”, señaló. Añadió: “Si toman una medida de este tipo, es más intervención de mercado y ante más intervención de mercado lo destruye”. Bianchi agregó: “Pone como ejemplo a YPF, justamente la empresa que nos dejó sin combustible este año”.

En opinión de Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), lo que dijo Fernández “es parte de un relato que busca tapar las impericias” del Gobierno.

Rotondo señaló que hay un “desprecio por la iniciativa privada, por la propiedad privada”. Agregó que “el Presidente habló que el control de precio fue negativo” y “no hay duda que también va a ser negativo tener una empresa testigo”.

“Esto es más o menos como los volúmenes de equilibrio del que habla Domínguez [por el ministro de Agricultura] y el fideicomiso del trigo. En definitiva, es ir sobre la propiedad privada, esta gente no entiende al empresariado privado, a la iniciativa privada, a las reglas de juego en el mercado, a las reglas de juego de los distintos poderes del Estado”.

También fue crítico de las palabras del jefe de Estado el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere. Expresó que el Gobierno “no está cómodo con reconocer el derecho a la propiedad privada”.

“No me llama la atención lo que dijo el Presidente porque encabeza un Gobierno que no está cómodo con reconocer el derecho a la propiedad privada, no está cómodo con la República, la división de poderes, la generación de empleo privado, la libertad de comercio, la libertad de ejercer industria lícita”, dijo. Remarcó que en el Gobierno “están convencidos” de que el Estado tiene que “manipular, intervenir todas las actividades productivas”.

Recordó que la sociedad se opuso a cuando en junio de 2020 el Gobierno intentó expropiar Vicentin. “Convalidó usurpaciones de campos y también hubo una reacción muy importante de la sociedad”. Además, indicó: “Rechazamos completamente que el Gobierno pueda intervenir el mercado de granos porque todavía profundizaría mucho más el desastre que están armando en este mercado”.