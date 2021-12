Fuertes críticas de las cadenas agrícolas al control en trigo y maíz: “Erosiona la confianza”

Luego de que el Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez, estableciera que habrá “volúmenes de equilibrio” con el supuesto objetivo de que la exportación no afecte el abastecimiento interno, las cadenas agrícolas que incluyen al trigo, el maíz, la soja y el girasol criticaron la medida. Remarcaron que anteriores intervenciones “no han servido para bajar los precios y la consecuencia ha sido el desaliento del productor”. Además, entre otros puntos, destacaron que hay que “terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar”.

Con la resolución 276, Agricultura fijó que habrá “volúmenes de equilibrio” que no podrán superar las declaraciones juradas de ventas al exterior. Incluso, llegado al 90% de los mismos se activará un sistema por el cual los exportadores deberán demostrar la compra de la mercadería que proyectan embarcar.

Tras dar a conocer la medida, Domínguez había señalado que la medida “es una resolución que la cadena considera necesaria para dar previsibilidad y confianza y resguardar lo que necesitan los argentinos para consumir”. También dijo que los datos fijados surgían de mesas sectoriales, en referencia a las del trigo y el maíz.

Conocida la resolución, desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) hicieron en ese momento esta aclaración: “El Consejo Agroindustrial Argentino aclaró que, respecto de la Resol 276/2021 del Ministerio de Agricultura y, específicamente, a la mención hecha en la Circular 6 de la Subsecretaria de Mercados; la Mesa de Trigo y la Mesa de Maíz no integran el CAA. Las mismas fueron creadas e integradas por los sectores de cada cadena para tratar los temas de coyuntura que las afectan. El Consejo trabaja en la formulación de políticas de largo plazo fomentando mas producción y agregado de valor”.

En tanto, en el comunicado conjunto Maizar, Acsoja, Argentrigo y Asagir indicaron: “La historia se repite y nos demuestra que en anteriores oportunidades las intervenciones no han servido para bajar los precios y la consecuencia ha sido el desaliento del productor, que responde disminuyendo el área de siembra y la tecnología aplicada. La resolución N° 276 se inscribe en ese marco. Las industrias transformadoras necesitan que el área sembrada crezca para poder acceder a la materia prima en forma fluida”.

“Los integrantes de las 4 cadenas tenemos claro que a todos nos irá mejor en la medida en que se incremente la producción, y la condición necesaria para ello es que el productor perciba condiciones de libertad para comercializarla. Este tipo de medidas erosiona la confianza entre los eslabones de la cadena y conduce a que se retraigan las inversiones”.

Por otra parte, destacaron que hay que pensar en el largo plazo y señalaron al respecto que se “necesitan reglas claras y terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar”. Añadieron: “Sabemos que nos sobran recursos para hacer las dos cosas a la vez”.

También Federación Agraria Argentina (FAA) se refirió hoy al nuevo control implementado sobre el trigo y el maíz. Dijo que “se trata de una herramienta de control que genera desconexión de los precios internacionales y trae incertidumbre, en un momento en que la cosecha de trigo se está dando con excelentes rindes y el maíz se ha sembrado con muy buena proyección y expectativas”.

“Esto se aplica sólo días después de que nos hayamos reunido con el ministro Domínguez y nos asegurara que, de acuerdo a las existencias que había, no veía necesidad de alterar el normal funcionamiento de la exportación y comercialización. Es decir que no se habló previamente de la medida. No se entiende por qué siguen actuando así, con políticas inconsultas. Como sabemos, se trata de medidas que no funcionan, desalientan al productor y benefician a los exportadores”, indicó Carlos Achetoni, presidente de FAA.

FAA sostuvo que participó de distintas reuniones, pero que “nunca” se habló de las medidas luego anunciadas por Agricultura.