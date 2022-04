Gasoil: transportistas siguen un corte de ruta a la espera de una reunión clave

Mientras desde ayer por la tarde se llevan adelante asambleas y cortes en diferentes rutas cordobesas por parte de transportistas de esa provincia, como en Río Cuarto, Las Vertientes y Vicuña Mackenna, este mediodía representantes de las entidades que conforman la Mesa del Transporte de Carga Agropecuaria local se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Transporte para “buscar consensos” y dar una solución rápida y alternativa al faltante de combustible que afecta a toda la cadena productiva.

En diálogo con LA NACION, Víctor Hugo Mas, presidente del Centro de Transportistas de Río Cuarto, asociado a la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac), señaló que, ante esta situación “caótica”, la única solución posible, en medio de la recolección de los cultivos de soja y maíz es acordar una nueva tarifa a un valor que les cierre a todos.

“Hace más de una semana que tengo los camiones parados. Nos encontramos con un panorama muy difícil y, para que no seamos solo nosotros los que carguemos con las pérdidas, debemos, para seguir trabajando, tener una nueva tarifa”, remarcó.

En este contexto, señaló que la tarifa de $4050 por tonelada para un viaje de hasta 400 kilómetros debería tener un incremento de entre un 30% y un 40%. “Creemos, aunque no podemos corroborarlo, que el gasoil está, solo que se está especulando con una suba que se viene. Por eso, subir la tarifa ahora nos permitirá trabajar con tranquilidad y no parar”, indicó.

Uno de los puntos de movilización en Córdoba es en el acceso a Las Vertientes, donde dicen que hay "mucha bronca contenida" Gza. José Brandana

En la reunión convocada por el gobierno provincial, los dirigentes tratarán de congeniar, con “números realistas” una nueva tarifa a los precios de referencia de tarifa aprobados en febrero pasado, realizando “los mayores esfuerzos para llegar a acuerdos razonables, evitando conflictos innecesarios”.

Los transportistas reclaman que, mientras en la actualidad pagan un combustible de hasta $190 el litro, tienen una tarifa fijada cuando en el surtidor estaba a $107.

“Tenemos bien claro que esto no se puede solucionar desde la provincia y que la solución la tiene el gobierno nacional. Pero debemos seguir trabajando y para esto debemos negociar lo que sea mejor para todas las partes involucradas. Insisto que no podemos trabajar a pérdida pero tampoco estar aprovechándonos de esta situación con los productores. Debe ser justo para todos”, dijo Mas.

En el acceso a la localidad cordobesa de Las Vertientes, en la ruta 8, kilómetro 632, los 47 agremiados que tiene el centro de transportistas local tienen una “bronca contenida”. Es que es el momento fuerte en que pueden hacer una diferencia en la rentabilidad de su actividad pero, por falta o sobreprecio de gasoil, no es posible.

Para José Brandana, encargado de la logística de la entidad, allí se quedarán, a la espera que alguien les resuelva el problema. “El gobierno provincial está haciendo gestiones con la Secretaría de Energía, pero hasta ahora no lo vemos en los surtidores. Estamos pidiendo poder trabajar pero necesitamos este insumo básico para el camión. Decidimos no movernos de acá hasta que alguien nos resuelva el problema. No estamos cortando, solo estamos en asamblea permanente y los camiones que vienen cargados con granos les pedimos solidaridad. Hay poco gasoil y el que se encuentra está con sobreprecio; son pocos los que circulan”, dijo.

Los camioneros cordobeses esperar poder acordar una suba en la tarifa que cobran por su servicio Gza. José Brandana

En detalle, precisó que los costos que afrontan hoy en día son insostenibles. “Cada viaje a Rosario tiene un costo de gomas de $12.000, un cambio de aceite y filtro sale $50.000 y sirve para 15 viajes, reparar un diferencial cuesta $300.000, un burro de arranque nuevo sale $100.000, más peajes y derecho de playa. Los costos son enormes. El productor paga la tonelada unos $4050 por tonelada, que sería $120.000 (cada camión transporta unas 30 toneladas): ahora se sumó el sobreprecio y el faltante del gasoil que lleva no solo a más gastos sino a enormes pérdidas de tiempo”, aseguró.

“Nos cargan 100 litros por turno y a Rosario tenemos 900 kilómetros ida y vuelta. A veces hacemos hasta seis horas de cola y cuando llegamos al surtidor ya no hay más, es muy desgastante todo. Soy argentinista: el país necesita dólares y el campo es quien los genera, a qué Gobierno le cabe en la cabeza no tener los dólares”, describió.

En Santa Fe, la situación no dista mucho de lo que sucede en Córdoba. Ariel Ortiz es transportista santafesino y presidente de Transportadores Rurales Argentinos (TRA) de la ciudad de Venado Tuerto. La entidad cuenta con 150 socios, todos en actividad. Hace más de 20 años que es camionero. Señaló que, si bien han vivido épocas difíciles, “renegar como esta vuelta” no recuerda.

“Es un libre albedrío: el oficial no se consigue, colas interminables y en el canal mayorista se paga hasta $180 por litro. Eso fue lo que me ofrecieron acá en Venado Tuerto pero no condice con nuestras tarifas, antes de trabajar a pérdida, es preferible no cargarlo. Es desgastante la logística de averiguar si vas a tener combustible para poder armar el viaje”, sostuvo.

“Tratamos de seguir trabajando pero va a llegar un momento que no vamos a poder más. Nosotros estamos transportando desde Balcarce las espigas con semillas de maíz, son 750 kilómetros, o sea 1500 la vuelta: es una enorme cantidad de combustible que necesitamos”, agregó.

Sin una solución a la vista, la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) anticipó un paro nacional de actividades a partir del lunes próximo y, según se informó en un comunicado, la medida se realizará en todo el país con manifestaciones en diferentes cruces de rutas, plantas de acopio y puertos graneleros.

En plena cosecha, en el campo también se encuentran con los mismos inconvenientes. En su cuenta personal de Twitter, la productora Andrea Passerini lo reflejó: “Comenzamos a cosechar maíz. Hoy sólo conseguimos tres camiones. No pueden venir al campo porque no tienen gasoil. Mañana, no hay. Si no lo podés embolsar porque no te da la humedad, no coseches”, advirtió. Luego en su hilo, planteó con el hastag #NoHayGasOil: ¿Querés cosechar? Hacete un curso de el mago Mandrake”, ironizó.