Habló el exministro Julián Domínguez y reveló por qué se fue del Gobierno

ROSARIO.- Luego que se conociera la designación de Juan José Bahillo como secretario de Agricultura, el exministro de la cartera agrícola, Julián Domínguez, vio con buenos ojos la designación del político entrerriano. Por otra parte, reveló por qué no aceptó seguir él mismo como secretario.

“Que el campo confíe, que van a tener una mejor relación y mejor confianza. Es lo que el país necesita ahora”, dijo, luego de que finalizara su participación en el evento empresarial Experiencia IDEA Agroindustria, realizado en esta ciudad.

Respecto del nombrado ministro de Economía, Producción y Agricultura Sergio Massa, destacó que “es una persona con capacidad, tiene espalda política, un hombre de experiencia, con volumen político y que entiende mejor la nueva dinámica que requiere esta organización del Gobierno”.

“Tiene el talento para gestionar este tiempo difícil en el que nos faltan dólares, por el tema de la compra de combustible y de gas. El Presidente lo ha entendido así y estoy convencido que a la Argentina le va a ir bien. Yo, por mi parte volveré a mi estudio y a dar clases: trabajaba en Smata antes de volver a la función pública. Pero, además, seguiré aspirando a representar nuestro proyecto político. El año que viene es un año electoral y ahora quedo en libertad para poder militar”, indicó.

El presidente de IDEA, Roberto Murchison, con Julián Domínguez Gza. IDEA

Durante su charla con el presidente de IDEA, Roberto Murchison, entre los temas de los que habló fue de su balance de los diez meses de gestión. “Lo que tratamos de hacer es que las señales que vienen del futuro y que las trae el sector privado ir incorporándolas en el diseño de las políticas públicas, por ejemplo en materia de ley de semillas, que excede a cualquier partido político; la ley de fomento agroindustrial y el troceo que regirá a partir del 1º de noviembre próximo”, detalló.

“Estoy seguro que el nuevo ministro las completará pues conoce las cosas en las que veníamos trabajando. Tengo mucha confianza en que las cosas van a estar mejor. Creo que esta es la visión de país que tenemos que recuperar. A mí siempre me preocupó o me ocupó la articulación público-privada”, añadió.

Para Domínguez, el sector más productivo de la Argentina debe tener rango ministerial. “El año pasado estaba dedicado al sector privado y evidentemente la función pública me volvió a despertar la vocación inicial. Primero quiero decirte que no me fui, que estoy, que sigo. Estoy decidido y convencido que el sector más importante de la economía argentina debe tener una representación mucho más transversal en todas las expresiones políticas que gobierna en la Argentina”, dijo.

“Debe tener un Ministerio por la importancia del sector y las decisiones se tienen que tomar con los equipos técnicos con competencia en el sector. Esa era mi convicción y, es un tema personalísimo, que no podía seguir, que no podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la cartera agrícola como secretario”, agregó y luego agradeció al presidente Fernández por haberlo convocado a sumarse al Gobierno el año pasado.

Por último, contó que mañana se va a reunir con Massa y Bahillo para ponerse a disposición de lo que necesiten. “Va a haber una continuidad, Massa estaba al tanto de la línea de acciones que estábamos haciendo”, reiteró.