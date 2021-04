“Incomprensible”: una entidad del campo criticó al Banco Central por una traba

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) criticó una nueva norma del Banco Central (BCRA), que preside Miguel Pesce, que traba el acceso al campo a la línea de Inversión Productiva con tasas subsidiadas de los bancos.

Como informó LA NACION, la comunicación A 7240 del organismo dispuso que los cupos de los bancos deberán ser acordados para “Mipymes”. Pero luego consigna que “se encuentran excluidas las Mipyme con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” con acopio de producción de trigo y/o soja”.

Exceptúa de esto a las categorizadas como microempresas, pero recordando como la normativa en vigencia que no deben tener en acopio más de un 5% de trigo y soja.

Para Carbap, la norma “restringe la posibilidad a la mayoría de los productores” para “poder aplicar para financiarse con tasas diferenciadas”.

“La resolución, que entró en vigencia el jueves pasado, solo permite acceder a los créditos con tasas diferenciadas provenientes de las líneas de Inversión Productiva Mipyme a las micropymes del agro que facturen hasta 15 millones de pesos y que no tengan más de 5% de stock de trigo y soja. De esta forma restringen del acceso al crédito a tasas diferenciadas a más del 90 % de los productores, que tendrán que buscar otras herramientas de financiación más onerosas en el mercado”, indicó la entidad.

“Es incomprensible que el sector más dinámico de la economía de nuestro país no sea impulsado con financiación diferenciada, sabiendo que lo invertido regresa al circuito doméstico en el corto plazo, y que además el crecimiento económico queda en nuestro país, a diferencia de otros sectores económicos cuyas utilidades vuelven a las casas matrices”, agregó.

Carbap reclamó a las autoridades del BCRA y del Ministerio de Economía “rever esta resolución que restringe aún mas lo impuesto por la anterior comunicación 7140”.

En defensa

En tanto, Jorge Solmi, secretario de Agricultura de la Nación, insistió hoy que la norma “solo limita el crédito de tasas subsidiadas pero no el crédito”.

“La persona que tiene reserva de granos puede sacar el crédito pero sin la tasa subsidiada. El crédito existe, lo que no existe es el subsidio de tasas para el que tenga reserva de granos (no más de 5% en trigo y soja)”, informó.

“La reserva de granos, que siempre lo defendí, en la mayoría de los casos es una cuestión alimentaria y así también lo entendió el Banco Central cuando determinó que aquel productor que factura hasta $30 millones al año (un monto superior al indicado por Carbap), es decir que uno que tiene unas 200 hectáreas en la zona de Pergamino, no entra en la resolución”, agregó.

Dijo que no se puede estar “regalando” una tasa mientras hay un rulo financiero. “Cuando uno ve la evolución oficial que tiene el dólar y cuánto vale la tasa de siembra en un banco, hay una ganancia financiera. Es decir, yo guardo el cereal que está en dólares y saco un crédito bancario con una tasa del 24%, me está quedando prácticamente el 50% de ganancia financiera. Eso es un rulo financiero y el Estado no puede subsidiarlo”, sentenció.

