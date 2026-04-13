US$1000 millones extra: mejoró una variable muy importante para el país

El ingreso esperado de divisas para todo 2026 aumentó en US$1000 millones en el último mes, a US$35.375 millones, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según esta entidad, una mejora en los precios internacionales y un mayor volumen proyectado para exportación hacen que la liquidación de divisas proyectada sea mayor. A modo de ejemplo, la BCR viene de ampliar en cinco millones de toneladas, a 67 millones de toneladas, su previsión para la cosecha de maíz, lo que dejará más mercadería disponible para exportar.

En marzo pasado, la Bolsa rosarina había calculado una cosecha total de los diferentes granos de 160 millones de toneladas y que eso iba a generar 34.530 millones de dólares. La semana pasada, la entidad recalculó la cosecha de maíz al volumen mencionado de 67 millones de toneladas.

“Esta mayor oferta se traduce en un aumento en la proyección de exportaciones del cereal a 43 millones de toneladas para la campaña, versus 41 millones hace un mes, un aumento en el uso forrajero (+0,7 millones de toneladas) y un incremento en los stocks finales de la campaña (+2,3 millones de toneladas)”, dijo.

La cosecha de maíz fue proyectada en 67 millones de toneladas Gentileza

Según la entidad, los 43 millones de toneladas de exportaciones de maíz “representarían un récord para el país”. Alertó que ese número, no obstante, “puede sufrir ajustes en los próximos meses de acuerdo a cómo se acomode la oferta en los otros dos grandes países exportadores (EE.UU. y Brasil) hacia la segunda mitad del ciclo argentino 2025/26″.

Para la BCR, las mayores exportaciones de maíz, un buen ritmo de ventas al exterior de semillas de girasol y precios “levemente mayores a los vigentes hace un mes producto del conflicto bélico en Medio Oriente”, llevan a que la estimación de liquidación de divisas salte a US$35.375 millones para 2026, un incremento de casi US$1000 millones respecto de marzo.

En tanto, de acuerdo con el reporte, en el primer trimestre del año el sector liquidó US$5735 millones, inferior a los US$6200 del primer trimestre de 2025. “Una de las explicaciones de esto se encuentra en el programa de eliminación temporaria de retenciones vigente durante septiembre 2025, que dejó como saldo un adelantamiento en el volumen de dólares ingresado durante ese mes y el impacto de un menor ingreso en los meses subsiguientes”, explicó.

Se espera una normalización en el ritmo de liquidación de divisas Marcelo Manera - LA NACION

Según la previsión de la BCR, hacia adelante la liquidación de divisas del agro se normalizará. En esta línea, dijo la entidad, se espera que el flujo de divisas del agro “se incremente notoriamente a partir de abril, manteniéndose por encima del promedio del último lustro para todos los meses que restan del 2026″.

Añadió: “Entre abril y diciembre se estima que la liquidación de divisas acumule US$29.600 millones: US$16.500 millones de soja y derivados, US$7500 millones de maíz, US$2200 millones del complejo trigo, US$2400 millones del complejo girasol, US$500 millones del complejo cebada, US$300 millones de sorgo y US$600 en otros cereales y oleaginosas”.

Entre abril y diciembre se estima que la liquidación de divisas acumule US$29.600 millones Shutterstock

En tanto, el trabajo indicó que la diferencia entre el monto de dólares ingresado al MLC y las exportaciones devengadas informadas por el Indec se encuentran prácticamente equilibradas.

Explicó que desde mayo 2025 el saldo a favor de las exportadoras, esto es la diferencia entre los dólares ingresados al MLC y los despachos al exterior, se fue incrementando hasta llegar a un máximo de US$ 7700 millones en septiembre, mes de vigencia del mencionado programa de eliminación temporaria de DEX. “A partir de allí, ese saldo a favor fue retrocediendo y la estimación de marzo marca un equilibrio, lo que hace suponer que las exportadoras ya agotaron los dólares ingresados bajo el programa [de suspensión de las retenciones]”, dijo.