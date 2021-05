Precios: piden liberar el “férreo control” a la harina de trigo

“No es el camino autorizar incrementos del 5% mensual a las grandes compañías petroleras y luego amordazar a los molinos en sus precios y amenazar con mayores intervenciones”.

Así se refirió Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, en la apertura del 10º Congreso de A Todo Trigo 2021 Edición Online, organizado por la entidad. El evento empezó hoy y durante tres jornadas se analizarán las perspectivas del cultivo para la próxima campaña, sus aspectos productivos, comerciales y logísticos, como también el uso de tecnología. La harina de trigo a la que se refirió Rivara tiene precios controlados por el Gobierno. El año pasado recibió una suba de 9% muy por debajo de los costos en la industria molinera.

En este sentido, Rivara reiteró que la mesa de los argentinos se protege produciendo más. “No se puede sostener en el tiempo un férreo control de precios a las harinas en un escenario de gran inflación, sin que esto genere enormes daños a una industria que acompaña desde sus inicios a la agricultura. Las cadenas han explicado, sin relatos, con números claros el bajo impacto del precio del trigo en los productos finales”.

Asimismo, remarcó la inacción de la política y la Justicia en los últimos meses, donde se destruyeron trabajo en la Argentina por los conflictos gremiales. “Hoy el poder de la calle pareciera ser que lo tienen grupos facciosos. En estas condiciones, la Argentina es un país inviable. Necesitamos cambiar esta lógica del desánimo y de la frustración, tenemos que liberar la fuerza del trabajo productivo. Después del Covid, este debería ser el objetivo primordial del Gobierno. Crecer es el camino”, puntualizó.

“Bloqueos de los puertos graneleros en el gran Rosario, a las rutas del sur bonaerense, de Atilra a una pyme láctea, cierre de una empresa frigorífica, bloqueos de rutas en Neuquén, en las terminales portuarias en Buenos Aires con contenedores inmovilizados con pollos y carne vacuna, rutas bloqueadas en Tucumán que impiden la cosecha de limones y soja. El reclamo es un derecho constitucional pero en la Argentina, la protesta se traduce en perjudicar al resto de los argentinos, cuanto más pisotean el derecho a los demás y más daño les hacen a la gente mejor les va. Es muy grave que un grupo de empresarios transportistas diga quién puede pasar y quien no por las rutas argentinas”, añadió.

En este contexto, el titular de la entidad indicó: “Vivimos en un país que nos duele, nos duele el aumento de la indigencia, el éxodo de compatriotas que buscan otros destinos. Para la agroindustria argentina no es solo una oportunidad sino un deber producir más y exportar más y más cada año. Por eso, generar trabajo y riqueza es una obligación nuestra y fundamentalmente de la política. Han pasado gobiernos de todos los signos políticos y la decadencia es tendencial. Es responsabilidad primaria de la política de crear el ambiente mínimo imprescindible para liberar las fuerzas productivas. No me refiero a la parte impositiva, sino a que se garanticen principios básicos de derechos consagrados en la Constitución Argentina”.

Visión oficial

Por su parte, en un mensaje grabado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, señaló que el Gobierno ve con mucha esperanza este nuevo año.

“Venimos dando muestras claras y concretas de que sostenemos políticas que son definidas, que tienen previsibilidad y que han hecho que los productores hoy tengan expectativas superiores incluso a las de siembra del año pasado. Comprometemos nuestro esfuerzo para que podamos superar las siete millones de hectáreas que hasta este momento están previstas”, indicó.

En otro mensaje, el secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, coincidió con Basterra en el objetivo que se tiene en superar dicha área de siembra. “La situación es extraordinaria. Entre los precios relativos de los insumos y del trigo, estamos en los mejores momentos. Estamos pagando el precio del gasoil prácticamente la mitad de lo que pagábamos hace cuatro años atrás, similares cosas pasan con los fertilizantes”, afirmó.

“La producción de trigo viene creciendo año a año pero también es importante la incorporación tecnológica para mejorar la producción y la productividad. Este año es una oportunidad única para eso. El Banco Nación brinda servicios a través de la tarjeta AgroNación con financiamiento del 0%. Esta oportunidad para los productores es realmente la alineación del planeta para que tengamos una excelente campaña de trigo. No vemos que haya en el horizonte más que concretar para que sea un año a todo trigo”, agregó.