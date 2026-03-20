El Eternauta y Belén pisan fuerte entre los finalistas al Platino 2026

Con Belén y El Eternauta a la cabeza, el cine y las series producidas en la Argentina volvieron a sumar una presencia destacada en las nominaciones de la 13ra. edición de los premios Platino, que se celebrará el sábado 9 de mayo en el parque XCaret de la Riviera Maya mexicana.

La película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi encabeza la nómina de finalistas junto a la española Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, reciente ganadora del Goya y del premio principal del Festival de Cine de San Sebastián. Sumaron 11 nominaciones cada una. Le siguen dos largometrajes que acaban de participar de la última ceremonia del Oscar: la brasileña El agente secreto, con ocho, y la española Sirât, con siete.

Camila Plaate y Dolores Fonzi fueron nominadas al Platino por Belén Prime Video

La gran favorita entre las miniseries y teleseries es El Eternauta, que sumó 13 nominaciones, una más que la producción española Anatomía de un instante. En total llegaron a las instancias decisivas del premio 49 obras de 14 países íberoamericanos, repartidos en 21 categorías.

Los organizadores del premio anunciaron que el 16 de abril habrá un adelanto con el anuncio anticipado de los ganadores de varios rubros, tanto en cine como en series: actor y actriz de reparto, montaje, música original, dirección de arte, fotografía, sonido, vestuario, maquillaje, efectos especiales y el premio al cine en educación y valores. Las categorías más importantes quedarán reservadas para la gala principal del 9 de mayo en tierras mexicanas.

Belén competirá como mejor película iberoamericana de ficción con El agente secreto, Los domingos, Sirât y la venezolana Aún es de noche en Caracas. Mientras tanto, las rivales de El Eternauta como mejor miniserie o teleserie de ficción y/o documental son Anatomía de un instante, la mexicana Chespirito: sin querer queriendo y la mexicana Las muertas.

Guillermo Francella y Homo Argentum también son finalistas del premio Prensa

La presencia argentina en las categorías de mejor película se completa con Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, y Un cabo suelto, de Daniel Hendler (coproducida con Uruguay y España) como mejor comedia iberoamericana de ficción, y Bajo las banderas, el sol (coproducida por Paraguay, Estados Unidos, Alemania y Francia) como mejor documental. Belén sumó otra candidatura en el premio Platino al cine y educación en valores.

Dolores Fonzi quedó como una de las finalistas del premio a la mejor dirección junto con la española Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos), el brasileño Kleber Mendonça Filho (El agente secreto) y el español Oliver Laxe (Sirât). Entre los finalistas a mejor creador de miniseries y/o teleseries aparecen tres argentinos: Bruno Stagnaro (El Eternauta), Mariano Varela y Ariel Winograd (ambos por Menem)

Menem, con Leonardo Sbaraglia, llega a los Platino con varias nominaciones

Belén sumó también nominaciones a mejor interpretación femenina protagónica (Dolores Fonzi) y de reparto (Camila Plaate y Julieta Cardinali), dirección de arte (Micaela Saiegh), fotografía (Javier Juliá), sonido (Leandro de Loredo), vestuario (Lucía Gasconi y Greta Ure) y efectos especiales (Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago, Mariano Segat).

Guillermo Francella recibió una candidatura como finalista a la mejor interpretación masculina por Homo Argentum y Juan Minujín, al igual que en la última entrega de los Goya, es uno de los nominados a mejor actor de reparto por Los domingos. Lorena Vega alcanzó en la categoría de actriz de reparto en miniseries la única nominación que recibió la temporada 2 de Envidiosa.

El actor uruguayo César Troncoso, uno de los nominados al Platino por El Eternauta Gentileza

También por el lado de las series, El Eternauta cosechó nominaciones a mejor actor protagónico (Ricardo Darín), actor de reparto (César Troncoso), actriz de reparto (Andrea Pietra), música original (Federico Jusid), montaje (Alejandro Brodersohn y Alejandro Parisow), dirección de arte (Julián Romera y María Battaglia), fotografía (Gastón Girod), sonido (Martín Grgnaschi), vestuario (Patricia Conta), efectos especiales (Ezequiel Rossi, Ignacio Pol y Pablo Accame) y maquillaje y peluquería (Dino Balanzino y Angela Garacija).

Las candidaturas al Platino para Menem correspondieron a mejor actor protagónico (Leonardo Sbaraglia), Montaje (Andrés Quaranta), dirección de arte (Natalia Mendiburu), vestuario (Pilar González), efectos especiales (Guillermo Lawlor, Bruno Fauceglia, Ezequiel Hasl) y maquillaje y peluquería (Marcos Cáceres y Dolores Giménez).

Otras presencias destacadas entre los finalistas al Platino 2026 son las del brasileño Wagner Moura (que repite su reciente nominación al Oscar por El agente secreto), el venezolano Edgar Ramírez, el brasileño Rodrigo Santoro y los españoles Alvaro Cervantes, Javier Cámara y Alvaro Morte.