Tras subir un 2,8%, el valor de la soja en Chicago quedó en lo más alto desde agosto

El mercado climático sudamericano sigue abasteciendo de noticias alcistas a la Bolsa de Chicago, donde los precios de la soja treparon hoy hasta un 2,8% por la nueva ola de calor que los pronósticos auguran para el fin de semana sobre el sur de Brasil, donde las últimas lluvias no lograron revertir el delicado cuadro de sequía que desde mediados de noviembre afecta el desarrollo de los cultivos. Un cuadro no muy distinto sobre áreas agrícolas de la Argentina y de Paraguay hizo su aporte para que las cotizaciones de la oleaginosa alcanzaran el nivel más alto desde mediados de agosto.

Al momento de fijar los ajustes de la rueda, las pizarras reflejaron subas de US$12,67 y de 12,40 sobre los contratos marzo y mayo de la soja, cuyos valores de cierre resultaron 523,87 y 527,09 dólares por tonelada. En las últimas dos jornadas estas posiciones ganaron un 4,7 y un 4,6 por ciento desde los 500,17 y los 503,76 dólares del martes. Así, el contrato más cercano superó por primera vez los 523,31 dólares vigentes el 13 de agosto último.

“Las temperaturas, que bajaron ligeramente, volverán a subir y el final de esta semana será muy caluroso en la zona occidental del sur de Brasil. Las máximas alcanzarán valores extremos, cercanos o superiores a los 40º centígrados”, advirtió hoy la firma brasileña Climatempo.

Los especialistas consideran que estas condiciones, que serían acompañadas por lluvias irregulares sobre los tres Estados que componen la región –Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná– acentuarán el déficit hídrico de los cultivos e, incluso, podría hacer que en Río Grande do Sul se opte por no completar las siembras, dado que aún restaba cubrir cerca del 5% de los 6,3 millones de hectáreas que se esperaba destinar a la soja.

También es motivo de preocupación el anuncio de lluvias y la ocasional caída de granizo en el centro-norte de Brasil, donde no hacen falta más precipitaciones y donde la cosecha ya se inició, tal el caso de Mato Grosso, donde al 15 del actual las labores avanzaron sobre el 5,1% del área apta, frente al 1% de igual momento de 2021. Un exceso de humedad sobre el principal Estado productor de soja de Brasil podría afectar la calidad de los granos ya maduros.

Con todas estas vicisitudes climáticas de por medio, ayer el agregado agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Brasil estimó el volumen de la cosecha de soja en 136 millones de toneladas y las exportaciones, en 88 millones, datos que quedaron debajo de los 139 y de los 94 millones de toneladas que el organismo proyectó en su reciente informe mensual. Con esta nueva valoración, el funcionario estadounidense reconoció que la producción brasileña no logrará superar el récord 2020/2021, de 138 millones de toneladas, según sus registros oficiales.

Este recorte, sin embargo, aún es considerado conservador por los estimadores brasileños, que mantienen sus propios guarismos en un rango que, por el momento, parte de 130 y que no va mucho más allá de los 133 millones de toneladas.

En el nivel local, hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ajustó del 31 al 30% la proporción de soja en estado excelente/bueno, que aún sigue arriba del 18% vigente un año atrás. Respecto de la condición hídrica de los suelos, la entidad elevó la porción en estado óptimo/adecuado del 40 al 48%, pero la mantuvo a distancia del 84% de igual momento de 2021.

“Precipitaciones a lo largo de la presente semana mejoran la humedad de los perfiles sobre algunos sectores del centro del área agrícola y amortiguan el deterioro de los cuadros más adelantados. Sin embargo, amplios sectores aguardan por nuevos frentes que mejoren la condición hídrica. Paralelamente, se espera que las lluvias caídas sobre el norte brinden fluidez a la incorporación de cuadros mientras se aproxima al cierre de la ventana de siembra”, indicó la entidad en su informe semanal. Agregó que la implantación progresó sobre el 94,8% de los 16,40 millones de hectáreas proyectados.

Subas en el mercado local

La tónica alcista externa y la necesidad que evidencian las fábricas por abastecer sus plantas de molienda posibilitaron hoy una importante mejora para el valor de la soja con entrega inmediata sobre las terminales del Gran Rosario. En efecto, las propuestas pasaron de 390 a 397 dólares por tonelada, valor éste último que fue equivalente a 41.332 pesos y que superó los 40.102 pesos que la Bolsa de Comercio de Rosario calculó como la capacidad teórica de pago de la industria aceitera exportadora.

La mejora comprendió a la soja de la próxima cosecha, para las entregas entre abril y mayo, dado que las ofertas de los interesados pasaron de 355 a 360 dólares por tonelada para la zona del Gran Rosario; de 353 a 360 dólares para Bahía Blanca, y de 350 a 360 dólares para Necochea.

En el Matba Rofex las posiciones febrero y mayo de la soja sumaron hoy US$4 y 0,80, en tanto que sus ajustes resultaron de 395 y de 367,30 dólares por tonelada.